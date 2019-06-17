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韩国总统文在寅9日进行内阁改组，提名前青瓦台民政首席秘书曹国为法务部长官等，共提名10名部级官员。分析认为，本次改组内阁的最大目的是为了明年举行的国会议员选举。文在寅希望专心施政，避免受选举影响，为有意参选议员的内阁成员开闸，鼓励提前深耕选区，并让专家学者和资深官员入阁，展现打造“务实政府”的施政构想。





本次内阁改组提名曾担任青瓦台首席秘书的前首尔大学法学院教授曹国为法务部长官。由于曹国是文在寅的忠实幕僚，因此他被提名为法务部长官成为各界关注的焦点。同时，文在寅还提名首尔大学电气信息工程系教授崔起荣为科学技术信息通信部长官，提名农林畜产食品部次官金贤秀（音）为农林畜产食品部长官，提名大邱加图立大学社会系教授李贞玉为女性家族部长官。此外，文在寅提名首尔大学经营系教授赵成旭为公正交易委员长，提名韩国进出口银行行长殷成洙为金融委员长，提名法务法人“靖世”代表律师韩相爀为广播通信委员长。不仅如此，文在寅还提名战争纪念事业会会长朴三得为国家报勋处处长，提名共同民主党议员李秀赫为韩国驻美国大使，提名前统一部长官、韩半岛和平论坛理事长丁世铉为民主和平统一咨询会议首席副主席。另外，外交部长官康京和、国土交通部长官金贤美、保健福祉部长官朴凌厚和国防部长官郑景斗留任。

本次是文在寅政府今年3月8日替换中小风险企业部等7部门长官后，时隔154天再度改组内阁。至此，文在寅政府完成第二期内阁改组。分析认为，本次改组有两大意义，一是对明年国会议员选举阵容进行梳理，二是确保执政后期的国政动力。首先，现任科学技术信息通信部长官俞英民、农林畜产食品部长官李介昊和女性家族部长官陈善美有意参加明年4月的国会议员选举。若他们参加国会议员选举，即便从现在起到选区备选，时间也捉襟见肘。有意参加国会议员选举的长官空位则由专家和资深官员接任。有声音指出，此举是文在寅将结束政府执政前半期推进的主要政策的信号，且明年国会议员选举和确保国政动力均需进行平衡，因此不能疏忽任何一方。





本次内阁改组最大亮点非提名曹国为法务部长官莫属。执政党相关人士透露，本次改组无异于为曹国量身定制。分析称，文在寅提名曹国为法务部长官，展现了文在寅政府加大新设高级公职者犯罪调查处和调整检察与警察调查权等改革方面力度的意志，也确保了执政后半期的国政动力，成为国会选举获胜的关键。

据预测，未来针对相关长官人选的国会人事听证会将困难重重。执政党共同民主党称本次内阁改组是“人尽其才”，并呼吁进行超党派合作。而最大在野党自由韩国党则批评称，本次内阁改组脱离民意，是为明年国会议员选举量身定做的内阁。预计在野党将着重针对法务部长官提名人曹国和广播通信委员会委员长提名人韩相爀展开猛攻。