韩国将日本移出“白名单”

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韩国政府14日对将日本移出“白名单”相关告示修正案进行行政预告，并在未来20天内征求意见。





本月12日，韩国政府发布“战略物资进出口告示”修正案，将韩国的战略物资进出口优待A类国家分为A1和A2两类，日本被划分为A2类，其余A类国家被划分为A1类。该修正案的征求意见反馈时间截至9月3日，最快将从当月中旬起实行。





修正案将韩国贸易伙伴分类从此前的A、B两类改为A1、A2和B三类。A1类享受与以往相同的优惠待遇，A2类则不同。也就是说，日本已被韩国移出“白名单”。具体来看，在以往划分为A级的29个国家中，本次除日本外，有28个国家被划分至A1类。A2类国家虽与A1类国家一样加入4项国际出口管制制度，但因违反基本原则或反复出现不规范事例而被列入A2类，目前日本是唯一一个被纳入该范畴的国家。针对A2类国家的出口管制流程原则上与B类国家一致，但对个别申报时的部分材料和战略物资的中介贸易申报予以豁免。产业部表示，该措施是改善出口管制体制的一环，也是对个别违反基本原则或出现不规范事例的国家加强出口管制的契机。





此前，日本政府也采取相似措施，将韩国移出“白名单”。日本政府月初发布调整后的出口对象国分类，将对象国细分为A、B、C、D四组。根据新分类，以往享受优惠的“白名单”国家被纳入A组，韩国则被转入适用“特别一揽子许可制”的B组。即加入4项国际出口管制制度且满足一定条件的国家被划分为A组，而加入4项国际出口管制制度，但日本政府认为仍有不妥之处的国家被划分为B组，韩国成为日本“白名单”中唯一被划分至B组的国家。





最终，韩日两国分别出招，形成对立态势。日方认为，韩国相关举措证据不足，且违反世贸组织（WTO）协议。韩国政府则反驳称，这是基于日本违反国际出口管制原则和进行不规范出口行为所采取的措施。





分析认为，韩日互将彼此移出“白名单”，令两国矛盾呈现由限贸纠纷向整体经济层面蔓延的势头，两国贸易或将出现萎缩。





另外，产业部长官成允模表示，若日本政府在修正案征求意见期间提出交涉，韩国政府愿意随时进行对话。韩国政府也明确表示，不会以日本限制个别产品对韩出口的方式指定特殊产品限制对日出口。此外，若发现日本再出现违反基本原则的行为，韩国政府将采取适当措施。