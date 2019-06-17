庆祝韩国光复74周年 文在寅总统发表讲话

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韩国总统文在寅15日出席在忠清南道天安独立纪念馆举行的光复节74周年庆祝活动并发表讲话。他表示，将把祖国建设成国民所梦想的“谁都无法动摇的国家”。





文在寅表示，若日本走上对话与合作之路，韩国将与日本携手，打造一个拥有公平贸易与合作的东亚。文在寅还通过讲话向各界传达了“超越日本”的信息，他表示，因为我们还不够强大，祖国仍处于分裂状态，所以我们还未能实现谁都无法动摇的国家。文在寅强调，面对日本政府的不正当出口限制，韩国将迈进负责任的经济强国之路。为建设“谁都无法动摇的国家”，文在寅提出了三大目标，即负责任的经济强国、倡导和平与繁荣的桥梁国家以及通过构建以和平促进繁荣的和平经济，以统一实现完整的光复。对于韩日关系，文在寅说，我们并未停留在过去，而是不断与日本在安全和经济领域进行合作，反省过去并非纠结于过去，而是要最终走出历史、走向未来。文在寅同时强调了未来韩日关系的重要性。他补充道，希望日本反省给邻国带去的不幸历史，与韩国一道引领东亚的和平与繁荣。

文在寅通过光复节讲话，在解决韩日矛盾的方向方面给出了方针。有声音认为，若文在寅讲话中包含采取强硬措施的反日信息，那么韩日矛盾恐将演变成拉锯战。但在本次讲话中，文在寅并未包含“反日”等内容，而是用较为低调的方式强调韩国将战胜日本，同时希望与日本展开对话与合作。文在寅总统希望传达的信息是，借日本对韩国采取限贸措施，将韩国打造成可超越日本的经济强国。这也是韩国克服当前困难的长远且根本性的解决方案。讲话中的措辞十分克制，成熟应对，要求日本政府纠正不当措施，并希望通过外交途径解决韩日矛盾。





而执政党抵制东京奥运会的主张也备受瞩目。文在寅表示，去年在韩国举办了平昌冬奥会，明年将在日本东京举行夏季奥运会，2022年将在中国北京举行冬奥会，这是奥运会历史上首次由东亚地区接力办赛。这将是东亚各国巩固友好基础，走向共同繁荣之路的机会，希望东京奥运会也能带来友好与合作的希望。

至此，韩国赢得了话语权。尤其是文在寅提到了东京奥运会，向日本政府传达了极具意义的信息。日本国内也出现了自我反省和批评的论调，韩国民众发起的抵制日货运动所带来的损失逐渐显现，主张通过对话解决问题的呼声愈发高涨。尤其是根据日本参议院的选举结果，日本政府将在不久的将来改组内阁。同时，日本还将提名新任驻韩国大使等，政府和外交领域将出现变化，因此这段时期可视为改变当前韩日局势的机会。