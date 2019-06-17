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在韩国做准妈妈

#韩国万象 l 2019-08-16

韩国万象

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(Duier风尚时装店)


在高龄化低生育时代，现在的韩国，孕妇成为最为宝贵的群体。无论是政府还是社会，都在为孕妇创造各种便利条件，打造一个“生育光荣”、“生育幸福”的社会气氛。本期节目有请在韩国生活和工作的中国女孩儿杨亚丽，介绍一下在韩国做准妈妈的体会。



南：杨亚丽，你好！

杨：大家好，我是来自中国深圳的杨亚丽，十年前来韩国留学，转眼之间，十年后的今天我已是一名孕妈妈了。2019年给了我人生中很大的转变。

南：在韩国孕妇最近可是个宝啊日常生活中有亲身体会吗？

杨：首先韩国交通设施上都设有孕妇专用座，同时还会有广播提醒大家要注意让座和关怀孕妇。此外，如果去餐厅吃饭，餐厅老板们还会免费送菜或加肉给我。去便利店买牛奶时，便利店工作人员还会特意给我看一下保质期，然后放心的告诉我可以喝了。

南：政府的孕妇产妇亲和政策都有哪些呢？

杨：韩国有很多孕妇产妇亲和政策，不仅本地人可以享受，合法居留的外国人也可以享受。援助的方面很多，实用的几点想跟大家分享一下。首先，韩国各社区的保健所内会为孕妇免费提供定期抽血和孕检，提供免费的叶酸和补铁药(怀孕16周后至分娩前最多提供6个月)，免费为孕妇打预防针。还定期开设母婴教室、孕妈营养课堂、顺产瑜伽课等，为孕妈们提供多方面的咨询和帮助。

持有怀孕证还可以去银行申请政府资金，领取“国民幸福卡” ，可获得60万韩币补助用于孕检/分娩和未满一岁宝宝的医疗费。如果怀的是双胞胎可获100万韩币，使用期限是怀孕起至分娩后的一年内。加入韩国健康保险的准爸爸妈妈们，在分娩40天前-分娩后30天内去居住区的保健所申请孕妇保健资助金，还根据年收入比例给与一定的补助和月子中心的使用券。

职场产妇可享受90天产假，产假期间不仅有工资，韩国政府还提供每月最高160~180万韩元的资金，今年提供的金额增多，90天产假内，最多可以领到580万韩元的产假资金。另外，去年凡有加入四大保险的朋友能够领取产假资金。怀孕中的工作时长还可以享受缩短工作时间的福利。比如，你是‘早九晚六’上班的话，怀孕后可以申请‘早十晚五’的出勤时间。



南：在韩国育儿和工作兼顾不太容易据统计双职工家庭比例还不到一半你都有哪些打算呢？一般人都在怎么做呢？ 

杨：韩国双职工家庭比例不到一半，几乎都是女方在家做家庭主妇，担任照顾家庭和孩子的角色，牺牲了自己在社会上的作为和价值。我希望不要放弃事业，依然拥有自己的一份爱好和乐趣，让自己与时俱进，给孩子做个榜样吧！ 

韩国家庭父母亲自带孩子的情况相对比较少，一般都是妈妈自己带孩子或者是请月嫂或保姆来带孩子。这是因为韩国人认为孩子就应该是爸爸妈妈抚养，但是我觉得如果不是自己家人的话，对孩子的生长发育肯定会有影响。我希望自己能在努力工作的同时，多陪伴小孩的童年生活。虽然做起来很难，相信在自己的努力和周围的帮助之下是能够做到的。（图片来自嘉宾） 

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