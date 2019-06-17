导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(Duier风尚时装店)





在高龄化低生育时代，现在的韩国，孕妇成为最为宝贵的群体。无论是政府还是社会，都在为孕妇创造各种便利条件，打造一个“生育光荣”、“生育幸福”的社会气氛。本期节目有请在韩国生活和工作的中国女孩儿杨亚丽，介绍一下在韩国做准妈妈的体会。









南：杨亚丽，你好！

杨：大家好，我是来自中国深圳的杨亚丽，十年前来韩国留学，转眼之间，十年后的今天我已是一名孕妈妈了。2019年给了我人生中很大的转变。

南：在韩国孕妇最近可是个宝啊, 日常生活中有亲身体会吗？

杨：首先韩国交通设施上都设有孕妇专用座，同时还会有广播提醒大家要注意让座和关怀孕妇。此外，如果去餐厅吃饭，餐厅老板们还会免费送菜或加肉给我。去便利店买牛奶时，便利店工作人员还会特意给我看一下保质期，然后放心的告诉我可以喝了。

南：政府的孕妇产妇亲和政策都有哪些呢？

杨：韩国有很多孕妇产妇亲和政策，不仅本地人可以享受，合法居留的外国人也可以享受。援助的方面很多，实用的几点想跟大家分享一下。首先，韩国各社区的保健所内会为孕妇免费提供定期抽血和孕检，提供免费的叶酸和补铁药(怀孕16周后至分娩前最多提供6个月)，免费为孕妇打预防针。还定期开设母婴教室、孕妈营养课堂、顺产瑜伽课等，为孕妈们提供多方面的咨询和帮助。

持有怀孕证还可以去银行申请政府资金，领取“国民幸福卡” ，可获得60万韩币补助用于孕检/分娩和未满一岁宝宝的医疗费。如果怀的是双胞胎可获100万韩币，使用期限是怀孕起至分娩后的一年内。加入韩国健康保险的准爸爸妈妈们，在分娩40天前-分娩后30天内去居住区的保健所申请孕妇保健资助金，还根据年收入比例给与一定的补助和月子中心的使用券。

职场产妇可享受90天产假，产假期间不仅有工资，韩国政府还提供每月最高160~180万韩元的资金，今年提供的金额增多，90天产假内，最多可以领到580万韩元的产假资金。另外，去年凡有加入四大保险的朋友能够领取产假资金。怀孕中的工作时长还可以享受缩短工作时间的福利。比如，你是‘早九晚六’上班的话，怀孕后可以申请‘早十晚五’的出勤时间。









南：在韩国育儿和工作兼顾不太容易, 据统计, 双职工家庭比例还不到一半, 你都有哪些打算呢？一般人都在怎么做呢？

杨：韩国双职工家庭比例不到一半，几乎都是女方在家做家庭主妇，担任照顾家庭和孩子的角色，牺牲了自己在社会上的作为和价值。我希望不要放弃事业，依然拥有自己的一份爱好和乐趣，让自己与时俱进，给孩子做个榜样吧！

韩国家庭父母亲自带孩子的情况相对比较少，一般都是妈妈自己带孩子或者是请月嫂或保姆来带孩子。这是因为韩国人认为孩子就应该是爸爸妈妈抚养，但是我觉得如果不是自己家人的话，对孩子的生长发育肯定会有影响。我希望自己能在努力工作的同时，多陪伴小孩的童年生活。虽然做起来很难，相信在自己的努力和周围的帮助之下是能够做到的。（图片来自嘉宾）