SEVENTEEN新单《HIT》全球狂揽人气 下月即将发行正规专辑

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SEVENTEEN日前发行的全新单曲《HIT》人气爆棚，在全球掀起“HIT”狂潮。

《HIT》是一首EDM类舞曲，如歌名所示，歌曲旋律极具爆发力，节奏感强烈，将SEVENTEEN的能量感高度呈现。一向以十分具有震撼力的舞台表演征服歌迷的SEVENTEEN，此次新单《HIT》的群舞依旧整齐划一，气势雄壮，舞台效果堪称完美。

新歌发行后，立刻在全球范围内掀起热潮。《HIT》在美国、英国、澳大利亚、德国、新加坡等世界30个国家和地区的iTunes专辑榜中了冠军，Billboard也对新歌进行了专门报道。

能够展现SEVENTEEN舞蹈实力的《HIT》的MV依旧也是歌迷关注的焦点。目前，MV点击量已经逼近1500万，而刚刚公开不久的练习室舞蹈视频也即将突破百万大关。

12日，SEVENTEEN经纪公司通过官方社交媒体账号发布第二支预告视频“An Ode 2：Fear”，正式宣布SEVENTEEN全新正规专辑的发布进入倒计时。新专辑确定将于下月16日发行。

另外，SEVENTEEN世界巡演“ODE TO YOU”也将正式开启。首站演出将于30日在首尔开启。