姜丹尼尔曼谷歌迷见面会加座 世界巡演备受瞩目

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姜丹尼尔曼谷歌迷见面会门票售罄，增开坐席也已开售。

姜丹尼尔亚洲巡回歌迷见面会“COLOR ON ME”于8月16日从新加坡启航，随后还将于曼谷（9.7）、台北（7.13）等亚洲城市举行。此轮歌迷会共将召集1万7000余名歌迷到场支持。

值得一提的是，曼谷站的演出门票10日开售后，5600余个坐席目前已全部售罄，门票销售网站最多时曾达到5万人同时在线抢票，与姜丹尼尔歌迷见面会相关的词语也成为泰国搜索门户网站的热词。应歌迷强烈要求，曼谷站演出又增加了2000余个坐席，届时将有8000余名歌迷入场。

此次亚洲巡演是姜丹尼尔solo出道后首次举行的海外巡演。为了向海外歌迷的支持表示感谢，姜丹尼尔也在见面会上为歌迷准备丰富多彩的互动，作为特别的礼物献给歌迷。姜丹尼尔的经纪公司也表示，经历了一段较长的空白期后，歌迷热情依旧如此高涨，因此将尽全力为歌迷呈献精彩的表演。

另外，姜丹尼尔此次巡演除了上述4座城市外，或将增加其他城市的演出。此前，姜丹尼尔国内巡回歌迷见面会已经成功落幕。