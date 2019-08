BLACKPINK美国“2019 TCA”荣膺最佳音乐组合奖

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK在日前举办的美国“2019青少年选择奖(Teen Choice Awards)”颁奖典礼中获得“音乐选择奖:音乐组合”奖。

与BLACKPINK共同提名“音乐组合”奖的还有Imagine Dragons、Jonas Brothers、Panic! at the Disco、5 Seconds Of Summer、Why Don't We等全球人气组合,BLACKPINK能够在如此激烈的竞争中脱颖而出,显示出其在海外歌迷心目中的超高人气。

除了“音乐组合”将之外,BLACKPINK还同时入围了“Choice International Artist”“ Choice Fandom”“ Choice Summer Tour”等奖项,再次印证了BLACKPINK的国际影响力。

本月8日,BLACKPINK迎来出道3周年纪念日,同时期入围并获得了“青少年选择奖”,也让3周年纪念日显得格外有意义。同时,在出道日当天,全球歌迷还在Twitter中发起了“#ThreeYearsWithBLACKPINK ”的话题,并成为了热搜话题冠军,也成为了歌迷送给成员们的暖心礼物。

BLACKPINK出道3年,在音乐、MV、巡回演唱会等各个方面都大获成功,已成为最具代表性的韩流女团之一。

在今年剩余的几个月中,BLACKPINK将主要在日本进行活动。在刚刚结束的周末,BLACKPINK作为表演嘉宾出席日本著名音乐节“A-Nation 2019”以及“SUMMER SONIC 2019”。另外,10月16日还将发行《Kill This Love》日文版,随后从12月开始,将开启日本巡演。