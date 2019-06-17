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1、面粉。原理：面粉水黏性较大，把葡萄往面粉水里涮一涮，葡萄上的脏东西可以被黏黏的面粉水粘下来带走，葡萄会洗得特别干净。

具体做法：将葡萄放进清水盆中，水量没过葡萄，加入1~2勺面粉，和水混合均匀。然后静置2分钟，用手拎着葡萄的主梗，在水中轻轻摆动，让面粉和附着在葡萄果实之间的杂质充分接触。2~3分钟后，将葡萄用流动的清水冲洗两遍即可。面粉有吸附作用，可轻松洗掉果肉缝隙间的脏东西。

2、食盐。原理：盐水泡一下,可清除残留的脏物与农药。食盐有消毒杀菌的作用，在水中加点食盐洗葡萄，不仅洗得干净，还可以消毒杀菌呢。盐的乳化作用也可破坏一些农药表面活性剂形成的保护层，促进农药的洗脱。

做法：葡萄加盐，均匀搅拌一下；在盐水泡20分钟左右，倒掉水；再用清水冲洗干净即可。

3、醋。原理：用醋水（如白醋）清洗浆果，不仅洗得干净，还可起到灭菌保鲜的作用。醋水比例1：3到1：10不等。研究发现，用淡醋水和浓醋水清洗浆果，都可起到灭菌保鲜的作用。

做法：将葡萄放入容器中，然后倒入醋水稀释液，快速轻轻晃动，让每只浆果都得到彻底清洗。然后倒掉醋水，控干或自然晾干即可。有人可能会质疑，用醋洗果蔬，真能去除农药吗？实际上，白醋主要含醋酸和水，醋酸pH值较低，不适合微生物生长，用白醋清洗果蔬，确实能杀死蔬果表面的芽孢杆菌、大肠杆菌等，起很好的杀菌抗菌效果。不过要对付农残，白醋有点力不从心。

4、牙膏。原理：葡萄皮很涨,用水冲洗很难洗干净。用牙膏洗清洁的比较干净。因为牙膏里面有些细小的微粒可以摩擦。用牙膏洗过的葡萄,不仅干净,葡萄上也不会留有牙膏的味道。

做法：将葡萄放入果盆中，加入少量清水，先浸湿葡萄表面清洗一下。然后在手中挤入牙膏，双手互搓，然后轻轻的搓洗葡萄，力量要合适，不能把葡萄挤破。全部搓洗完后，将葡萄取出放入果筛中。最后用流动的清水将葡萄冲洗干净即可。经过清水冲洗后，会变得更干净、晶莹剔透。

再来介绍下葡萄清洗前的注意事项。

1、先用剪刀沿着葡萄的尾部将葡萄一一剪下。这样可避免用手将葡萄摘下时造成葡萄表皮的破坏，以便最好的保留葡萄的完整性，避免清洗时对果肉内部产生污染。

2、吃多少葡萄就剪多少葡萄，剩余葡萄用纸包好放入冰箱。因为葡萄洗过后不吃容易坏掉，洗了之后，即使放在冰箱冷藏，也只能放两三天。放冰箱使用塑料袋，会使葡萄表面结霜，引起裂果和腐烂。

葡萄清洗有两大误区。

误区1：整串葡萄冲一冲就好。一个葡萄样品里就能检测出15种农药残留成分。在所含有的农药种类多寡方面，葡萄也是位居榜首，总共含有64种不同的化学物质。如果只是把整串葡萄放到水龙头里冲一冲，只是去除了一些外表的杂物，一些病菌、农残依旧存在。

误区2：用手拽下葡萄洗。既然整串洗不好，把葡萄从枝节上一个个撕扯下来洗就可以了吗？其实这样洗可能更糟，葡萄与枝子撕扯后露出的果肉，是最容易沾染到农残与病菌的，清洗过程给了它沾染农残及病菌的机会，脏水趁着豁口进入果肉。吃下它，藏在豁口处的病菌农残还是悄无声息地进入你的口腔！

最后再给大家一个小贴士。关于葡萄的清洗，其实现在也没那么严重，不至于有什么农药残留问题。因为现在种植葡萄一般采用套袋式，既防止了小鸟偷吃，也能减少虫害，还能提高甜度。在采摘前一段时间种植人员一般不会再喷洒农药，这也减少了农药残留。所以，我们吃葡萄时对于清洗不用过于担心，用流动水多冲洗几遍即可，也可用清水浸泡后再冲洗。当然，为了安全，注重清洗干净总是没错的。





（文中窍门来自李雪听友）