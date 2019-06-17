《韩日军事情报保护协定》是否延长本周见分晓

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韩日政府2016年11月签订《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）。协定签署后，韩日两国可不经过美国，直接共享2级以下军事情报。此协定有效期为1年，双方可在到期前90天通过外交途径通报是否延长。若双方均未提出书面通报，协定将自动延长1年。此次协定是否延长将于本周见分晓。





《韩日军事情报保护协定》由时任韩国国防部长官韩民求与日本驻韩大使长岭安政分别代表韩日政府正式签署。协定涉及21项条款，包括双方共享情报的等级、交换方法等，并对情报保护原则、情报阅览者范围、销毁方法、遗失及损坏等对策做了规定。两国可共享的军事情报等级为韩国“军事Ⅱ级以下机密”及与此对应的日本“绝密、特定机密”。韩国《国家机密保护法》根据“泄露时对国家安全造成的危险”，将有关机密分为Ⅰ级“致命危险”，Ⅱ级“显著危险”，Ⅲ级“相当危险”等。其中，Ⅰ级军事机密不包括在协定所规定的共享范围内。根据相关规定，军事机密需经由政府间途径在当事人之间传递，且双方政府应对相关机密保管设施安全负责。





《韩日军事情报保护协定》签署当时便争议不断。不少声音质疑与对侵略历史并无反省的日本进行军事合作是否妥当。最近韩日经济纠纷使得这一观点再次浮出水面。尽管如此，废除协定并不是最佳解决方法。若协定废除，韩国政府无法共享日本的相关情报，势必造成情报方面的空白，而这在北韩核导威胁再次升级的现下并不可取。提高对北监视能力及有关北韩情报的质量是韩国政府力推签署该协定的主要目的，双方均期待取两国之长共同受益。日本拥有卫星、雷达、预警机、海上巡逻机等先进的情报收集设备，韩国则通过脱北者、北中边界的情报源及军事分界线一带的监听设施，拥有丰富的人工情报及监听情报。因此，废除《韩日军事情报保护协定》的确会给日本造成一定程度的打击，但韩国也必须承受由此带来的损失。