让头发焕发生机——韩国“JSOOP”公司

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现如今，科学技术就是生产力，韩国企业的创新点子推动全球经济的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“JSOOP”公司，他们为消费者提供了护发解决方案，我们将与公司负责人朴池夏（音译：박지하）先生一道聊一聊他们公司。





随着越来越多的人关注脱发和因为经常染色和烫发损坏的头发，头发处理市场正在快速增长。据韩国国家健康保险机构的统计，截至2017年，受脱发困扰的韩国人超过1000万，细分市场规模达到36亿美元。韩国“JSOOP”公司开始研究头发和头皮，认为头发护理与护肤一样重要。头发在一生中平均长为1.3公里，但是头发不会一生中一直生长。在它生长一段时间后，它就会掉下来。新头发再长出来需要5年的时间。正是注意到这一点，韩国“JSOOP”公司决定在不同生长阶段使用安全成分，开发新的时尚产品。韩国“JSOOP”公司于2017年发布了第一款产品。





“RIABICHECK”洗发水含有3种红参提取物，可以促进头发生长，还含有4种专利物质。许多人对脱发感到沮丧，韩国“JSOOP”公司找出原因并提供有效的解决方案，对头发进行护理。这就是为什么他们在其新产品中加入了天然物质，其成分功效比其他替代品高出十倍。为了防止成本因使用有益成分而大幅上涨，韩国“JSOOP”公司并没有采用华而不实的设计和过度包装。因此，韩国“JSOOP”公司能够以合理的价格提供良好效果的产品，通过宣传向市场介绍他们的产品。





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韩国“JSOOP”公司在社交网站上刊登了有趣的广告，以吸引20多岁年轻人的注意力。它还在许多人经常光顾的地方，如公共交通工具上发布了视频广告，以提高其品牌知名度。在线市场的成功也使得线下市场取得成功。除了创造性的营销之外，韩国“JSOOP”公司的创新产品和技术也体现在其产品中，例如染发剂可以产生两种不同颜色和亮化效果，可以恢复和增加头发密度。以前，市场上从没有这样独特的产品。韩国“JSOOP”公司推出的发膜产品在用户中获得了广泛好评。





通常，头发在使用发膜之后需要洗净。但是，用户可以在洗发后将韩国“JSOOP”公司生产的产品涂抹在湿发上，然后用吹风机吹干，不需要另外冲洗干净。在这个过程中，发膜可以为头发提供营养，用户可以快速轻松地护理头发。韩国“JSOOP”公司的这款产品在线上和线下销售中排名第一。6月，韩国“JSOOP”公司获得了由首尔商务厅颁发的“Hi Seoul”优秀产品奖。凭借其在国内市场的出色表现，韩国“JSOOP”公司计划扩大其在海外市场的业务。





凭借不断挑战和创新精神，韩国“JSOOP”公司实现了年销售额300％的增长。让我们共同期待韩国“JSOOP”公司在巨大的中国市场取得更大的成功。