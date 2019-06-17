聚焦韩国经济增长潜力

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近日，韩国现代经济研究院警告说，韩国经济增长预期可能会从当前2％至3%的水平降至1％的水平，经济陷入低增长、低通胀的发展模式。今天，我们邀请到了韩国现代经济研究院的研究员洪准杓（读音：biāo）（音译：홍준표）先生，与他共同聊一聊韩国经济增长放缓和未来的增长预期。





经济增长潜力是指包括劳动力、资本和技术在内的所有资源，在不产生通货膨胀等副作用的情况下实现的最大增长率。1991年到1995年，韩国经济增长潜力在7％左右；在亚洲金融危机期间的1996年至2000年间，韩国经济的增长潜力降至5％；在经历了全球金融危机之后，这一数字在21世纪初期下滑至4％的水平，并在2011年至2015年降至3.2％；2016年至2020年期间再次下滑至2.5％。韩国现代经济研究院预计，2021年至2025年间的经济增长潜力可能进一步下降至2.1％，而2026年则下滑至2％。





上世纪80年代和90年代，韩国经济增长率高达8％至10％，但受国内外不利因素的影响，韩国经济增长速度下降至2％至3％。过去，经济放缓主要受亚洲货币危机和全球金融危机影响。但现在，韩国长期低生育率和人口的快速老龄化严重影响经济增长。





据韩国统计厅统计，韩国年龄在15岁至64岁之间的劳动力人口预计今年将开始下降，去年这一数字为3760万。2000年，韩国进入老龄化社会，并于2018年进入老龄社会，这个期间为18年，而日本为24年。快速老龄化的人口削弱了生产力，削减了储蓄率和投资，引发了人们对经济可能失去活力的担忧。





韩国统计厅表示，今年劳动力人口将减少5.5万人，明年将减少23万人。随着婴儿潮一代明年开始进入65岁，从2020年到2029年，劳动力人口每年将平均减少33万人，2030年到2039年之间年均减少52万人。去年，韩国的总和生育率创下了0.98的历史新低，预计今年将进一步跌至0.9以下。劳动力短缺和人口老龄化不可避免地使韩国经济失去动力，而另一个问题是投资不景气。





随着经济规模的不断扩大，资本投入能力自然会减弱，然而在经历了亚洲货币危机和全球金融危机之后，韩国的情况比发达经济体更糟。建设和设备投资的增长率从上世纪80年代的10％降至2010年的1％至5％。2008年全球金融危机之后，全球进口减少对韩国出口产生了负面影响，导致依赖出口的韩国工业大幅萎缩。韩国企业越来越不愿意进行投资。





由于韩国和日本之间的冲突以及美国和中国之间的贸易战等负面因素影响，韩国公司正在推迟或取消投资。从消极方面来看，韩国缺乏新的增长引擎，企业不愿进行投资。上世纪70年代和80年代，化学工业对韩国的国内生产总值作出了巨大贡献。2010年以后，这一行业仍然占GDP的4％，与几十年前相似。此外，韩国仍然严重依赖汽车和半导体出口，就像20年前一样。过去，引领经济增长的制造业在韩国经济中发挥着重要作用，但韩国未能加大研发投入，而创新研发是探索新的增长引擎的重要基础。





在研发投资占GDP的比例方面，韩国在世界上排名第一，但2016年韩国每10万名研究人员的专利数量为72，低于经合组织105的平均水平。研发投资的低效率归因于研究人员一般不喜欢在韩国做研究。韩国研究人员表示政府支持不足，因此宁愿在其他国家工作，而且韩国很难吸引海外的高素质研究人员。





由于生育率极低和人口快速老龄化，韩国增加劳动力和积累资本似乎更难。在这种情况下，韩国可能会对技术抱有希望。2017年韩国的研发投入总额达到78万亿韩元，其研发支出占国内生产总值的比例达到4.6％，几乎是经合组织平均值2.4％的2倍。但是，如果持续目前的做法，着眼于眼前，而不是着眼长远的话，韩国将很难提高研发效率。推动创新是实现经济增长的关键。





劳动力和资本投入的减少是必然趋势，因此韩国应该全力以赴研发创新技术。研发投资必须以实际创造行业或市场附加值为目的，而不是用于学术目的。韩国也应该不断改善研究环境，避免人才流失，并吸引更多的外国专业人士到韩国进行研究工作，同时应该鼓励研究人员不断创新。无论研究结果如何，都应该不断尝试，在失败中总结经验。





值得注意的是，韩国经济增长潜力正在下滑。国际货币基金组织预计韩国的经济增长潜力可能会在2030年前后大幅降至1％的水平。为了消除对经济增长放缓的担忧，韩国应该不断提高生产力，不断推动研发创新的环境建设。