美国退出《中导条约》后试射中程导弹

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美国退出《中程导弹条约》（INF）后试射了中程陆基巡航导弹，标志着军备竞争正式开始。





美国国防部18日宣布成功试射1枚中程陆基巡航导弹，并预定于11月试射中程弹道导弹。此前，美国国防部长埃斯珀曾公开表示，希望在亚洲部署中程导弹。





美国表示，退出《中导条约》是因为俄罗斯违反条约和中国开发导弹。《中导条约》是全面禁止保有、生产和试射中短程陆基导弹的条约，包括射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。中短程导弹是先发制人的核打击武器。1987年，美国与前苏联两大强国签署了该项条约，美苏在冷战时期宣布放弃先发制人攻击武器具有深远的意义，双方总计销毁2692枚导弹，其中前苏联1846枚，美国846枚。签署该项条约后，前苏联和东欧迈向了改革与开放，东西冷战宣告结束。





美国在宣布退出《中导条约》时提到俄罗斯开发“伊斯坎德尔”导弹。俄罗斯为对抗欧洲的导弹防御系统，在加里宁格勒等地部署了“伊斯坎德尔”导弹，俄罗斯主张“伊斯坎德尔-M”的射程为415公里，不违反《中导条约》，但外界推测“伊斯坎德尔-M”的实际射程为700至800公里。此外，新型“伊斯坎德尔-K”的射程为1500公里，显然违反条约。2019年2月1日，美国宣布停止履行《中导条约》，6个月后的8月2日美国正式宣布退出条约。





美国退出《中导条约》也是为了牵制中国。中国并非条约缔约国，可以自由开发导弹，美国对此深感威胁。正因如此，美国防长埃斯珀表示希望在亚洲部署导弹，美国此次试射中程陆基巡航导弹意味着已开始为在亚洲部署中程导弹做准备。埃斯珀3日表示希望在亚洲部署中程导弹，外界认为或选择澳大利亚、日本、韩国部署导弹，但这些国家予以了否认。





预计正在推行印度太平洋战略的美国将加快在亚洲地区部署中程导弹的速度，这将触发中国、俄罗斯和北韩以及日本等国加强军备，东亚地区的紧张局势必将升级。