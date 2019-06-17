韩国慎重考虑是否参与霍尔木兹海峡护航联盟

ⓒKBS News

在是否参与霍尔木兹海峡护航联盟问题上，很多国家持慎重立场。各国立场不同主要是考虑到与伊朗的关系和担忧核问题恶化，韩国也在慎重研讨参与护航联盟问题。





霍尔木兹海峡是连接波斯湾和阿曼湾的一条狭窄的海峡，也是阿拉伯海进入波斯湾的唯一水道。海峡北岸为伊朗，南岸为阿曼，霍尔木兹海峡具有十分重要的经济和战略地位，是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道。全球30%的石油从这里运出，韩国70%的进口石油经由霍尔木兹海峡运输。霍尔木兹海峡如此重要，但宽度仅有50公里，不需导弹等尖端武器，普通的常规武器就可从地面攻击海峡中的船只，因此美国主张组建霍尔木兹海峡护航联盟。





霍尔木兹海峡紧张局势从美国退出伊核协议开始。美国以伊朗违反协议为由，2018年5月宣布退出与伊朗达成的核协议，同年11月重启对伊朗制裁，限制伊朗石油出口。伊朗也不甘示弱，再度增加浓缩铀储量，且攻击在霍尔木兹海峡航行的油轮，一个月内伊朗共扣押了3艘外国油轮，美国和伊朗还相互击落对方无人侦察机，导致霍尔木兹海峡紧张局势升级，到了一触即发的地步。





在这种情况下，韩国新一批青海部队13日赴索马里亚丁湾执行任务。第30批青海部队由“姜邯赞”号驱逐舰和300名特遣队员组成，特遣队员中包括海军特种部队、海军陆战队以及海军飞行员。有分析认为，青海部队抵达亚丁湾后，有可能参与霍尔木兹海峡护航任务。美国已要求韩国参与组建霍尔木兹海峡护航联盟，目前韩国正在慎重考虑。韩国与伊朗在贸易、金融、能源和建设等领域保持了密切的合作关系，因此在参与护航联盟问题上难以立下定论。韩国政界则有声音指出，如果青海部队在霍尔木兹海峡参与护航行动，需获得国会的同意。