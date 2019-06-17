



职业：歌手/演员

生日：1990年5月30日

出生地：首尔市

身高：168cm

血型：B型

学历：东国大学

所属团队：少女时代

出道：少女时代单曲《再次重逢的世界》(2007)

林允儿早在2002年时便参加了SM娱乐公司举办的选秀活动，当时也被SM方面看中，最终进入公司成为了练习生。在经过5年的练习生生活后，最终以少女时代成员身份于2007年正式出道。

允儿因外形靓丽，出道后不久便获得了诸多影视剧出演的机会。出道第二年2008年，允儿便主演了KBS日播电视剧《你是我的命运》，该剧也创造了收视佳绩，为其表演事业奠定了坚实的基础。

目前，允儿除了音乐与表演外，还经常担任大型直播节目主持人、参与录制综艺节目，是韩流演艺圈中不可多得的多栖艺人。

主要作品：

·个人音乐专辑：

《德寿宫石墙路的春天》（2016）

《When The Wind Blows》（2017）

《To You》（2018）

《A Walk to Remember》（2019）

·电视剧：

《你是我的命运》（2008）

《乞丐变王子》（2009）

《爱情雨》（2012）

《总理和我》（2013）

《武神赵子龙》（2016，中国）

《THE K2》（2016）

《王在相爱》（2017）

·电影

《共助》（2017）

《极限逃生(EXIT)》（2019）