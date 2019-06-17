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林允儿

#明星档案 l 2019-08-20


职业：歌手/演员 

生日：1990年5月30日 

出生地：首尔市 

身高：168cm 

血型：B 

学历：东国大学 

所属团队：少女时代 

出道：少女时代单曲《再次重逢的世界》(2007) 

 

林允儿早在2002年时便参加了SM娱乐公司举办的选秀活动，当时也被SM方面看中，最终进入公司成为了练习生。在经过5年的练习生生活后，最终以少女时代成员身份于2007年正式出道。 

允儿因外形靓丽，出道后不久便获得了诸多影视剧出演的机会。出道第二年2008年，允儿便主演了KBS日播电视剧《你是我的命运》，该剧也创造了收视佳绩，为其表演事业奠定了坚实的基础。 

目前，允儿除了音乐与表演外，还经常担任大型直播节目主持人、参与录制综艺节目，是韩流演艺圈中不可多得的多栖艺人。 

 

主要作品： 

·个人音乐专辑： 

《德寿宫石墙路的春天》（2016 

When The Wind Blows》（2017 

《To You》（2018 

A Walk to Remember》（2019 

·电视剧： 

《你是我的命运》（2008 

《乞丐变王子》（2009 

《爱情雨》（2012 

《总理和我》（2013 

《武神赵子龙》（2016，中国） 

《THE K2》（2016 

《王在相爱》（2017 

·电影 

《共助》（2017 

《极限逃生(EXIT)》（2019 

 

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