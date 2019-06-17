《漫话国乐》 梦里走的路 / 青山也 / 新千年万岁





在朝鲜王朝英祖时期，李鼎辅历任礼曹判书、大提学等高官，而且还喜欢风流文化，对音乐情有独钟，因此退出官职后，曾积极赞助了许多艺人，其中有一位艺妓叫“桂蟾”。桂蟾本来是黄海道松禾地区的官奴，自幼失去父母，16岁起学习唱歌，后来小有名气，贵族元义孙作为赞助人让桂蟾住在他家尽情地练歌。但是10年后，桂蟾与元义孙不和，于是从元义孙的家中搬离，以后收留桂蟾的人就是李鼎辅。





据说李鼎辅非常赏识桂蟾的才华并且十分爱戴她，桂蟾也在李鼎辅的赞助与拥护下埋头练歌。据说，桂蟾若一展歌喉，她的歌声便会响遍整个房子，随后桂蟾在全国打响了名气。但就在此际，李鼎辅突然过世，当时，桂蟾即将赴宫廷宴会献艺，对她来讲，李鼎辅可是比父母更感恩的恩人，不仅发掘了自己的才华，还把她培养成堂堂正正的艺人。虽然伤心到悲痛欲绝，但为防喉咙沙哑，桂蟾不敢痛哭，只能落下热泪为故人哀悼。葬礼结束后，桂蟾一有空就去李鼎辅的坟墓前哀悼与献歌，成为当时的一段佳话。

{音乐1：《梦里走的路》/ 正歌乐队灵魂知己 }





桂蟾作为当时人气爆棚的一线艺人，外地的妓女来首尔学习唱歌时，都希望拜她为师，贵族与大户人家请客摆宴时，也争相邀请桂蟾献艺。可就在这个时候，桂蟾厌倦了艺人生涯，她认为今世没有人再能真正赏识自己的音乐，且自认为对人生也没有什么遗憾了，于是40岁左右时决定到山上隐居，为此她购置了江原道旌善地区的山坡地，并建了一栋房子。离开汉阳的那一天，桂蟾还特地摆宴，邀请那些有交情的书生赴宴，并在宴会的尾声逐一向书生告别说道：

“现在你们挽留我，叫我不要离开，

可想一想，

你们爱戴我，是因为我还年轻，

当我老了死去，

你们必会抛弃我，

到时候后悔会来不及，

所以趁年轻时我要先抛弃你们，

就是为了避免晚年被你们抛弃啊。”

桂蟾深知自己的人生何去何从，因此阔别世俗的背影也显得格外迷人。这段故事还令人联想到诗人李炯基《落花》的开头诗句：“知道离开的时候，离开的人的背影，是多么美啊!”。

{音乐2：女唱歌曲界乐《青山也》 / 姜权珣 }





女唱歌曲《青山也》的歌词尤为动人：

“青山也不知不觉，

绿水也不知不觉。

山也不知不觉，

水也不知不觉。

山水间的我也不知不觉，

不知不觉长大的身体，

也不知不觉地老了。”





桂蟾在41岁时离开汉阳，隐居江原道的深山幽谷，可是人间始终没有放她走。一度得到国王恩宠的洪国荣辞去官职后，硬要桂蟾重返舞台。在桂蟾迫不得已回到舞台献艺后，人们听了她的歌，都高兴地争相拿出金钱与丝绸送给她。目睹这样的场面，桂蟾却说：“他们不是来欣赏音乐的，而是为奉承当权者才这样做的。”就这样心不甘情不愿地回到舞台的桂蟾，到了60岁还会受邀参加宫廷宴会。当时，正祖为母亲庆生，在华城举办了一场盛大的寿宴，桂蟾的名字也在当天的献艺名单中。





书生沈鲁崇曾在一篇文章中记述了他生病后，在京畿道坡州养病时与桂蟾相遇的故事。当时桂蟾已年过花甲，可她一头乌发，依然生气勃勃，桂蟾跟沈鲁崇说：“记得以前沈公跟我说，这人间没有像你这样的男人，你会终生遇不到真爱而死去的。当时我还真不敢相信，现在想想您说对了。”桂蟾曾在音乐的陪伴下度过了自由自在的生活，可一生没有遇上心心相印的人，这一点也许让她始终感到遗憾吧。

{音乐3：《新千年万岁》/ 小笒-金珍伊等人}