衍生证券事态在韩引发严重社会问题

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最近成为严重社会问题的衍生证券（DLS）事态被认为是道德危机和监管不力而酿成的人祸。在这起事态中，约1万亿韩元规模的利率挂钩型衍生证券投资几乎完全受损，之所以称其为人祸是因为银行为争取利益而吸引客户进行高风险投资。





衍生证券是和股价或股价指数挂钩决定收益率的股价挂钩证券（ELS）的衍生物。衍生证券则除股价和股价指数外，汇率、利率、货币和实体资产等凡是能够指定价格的金融商品均可作为基础资产。目前造成问题的是利率挂钩型衍生证券。友利银行曾将去年春天出售的10年期德国国债利率作为基础资产，利率如果不跌至预购期货价格的-0.2%以下，将得到4%~5%的收益，若跌至上述价格以下，将遭受巨大损失，损失规模达到预购期货价格和实际利率差距的200倍。10年期德国国债利率最近跌至上述价格的-0.7%，损失率约达97%，到9月19日到期后，投资者的投资额将全军覆没。





对衍生证券进行投资的风险较高，金融当局严格限制散户投资，但是一般客户可通过商业银行进行投资，只需签署注意事项等几个文件即可。衍生证券的手续费高，合约期短，银行有利可图，因此银行积极说服客户进行投资。然而，利率挂钩型投资风险极高，利率呈现下滑势头后，将一路走低，几乎没有回升和反转的余地。据悉，目前进行相关投资的散户超过3600人，很多人将退休金全数投入。





对此，银行难以摆脱道德谴责，金融当局也难以摆脱未能采取预防措施的责任。