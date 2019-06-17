韩国总统文在寅提出“和平经济”构想

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韩国总统文在寅在光复节贺词中，作为实现统一的具体方案，提出了“和平经济”构想。在北韩接连发射导弹并对韩国进行强烈抨击等不断发起挑衅的情况下，韩国政府为何如此强调“和平经济”呢？





文总统之所以提出“和平经济”构想是因为继萨德事件和日本对韩经济报复后，北韩接连发射导弹而加剧安全形势的不确定性，这将成为韩半岛与东亚地区加强经济合作和构建经济共同体的阻碍因素。如果韩半岛与东亚地区奠定和平基础，即可消除这种不确定性，并为共同促进经济发展起到积极作用。此外，韩国政府判断美北无核化协商，即韩半岛和平进程已进入不可逆转的阶段。因此，今后在促进和平与共同繁荣的进程中，文在寅总统提出的“和平经济”构想将可付诸实现。对此，文在寅总统和韩国政府具有强烈的信念。





8月5日，韩国总统文在寅作为克服日本经济报复和减少对日经济依存度的一种方案，强调积极推进“和平经济”的必要性，并在19日主持召开的首席辅佐官会议上再次阐明推进“和平经济”的意志。8月20日，韩国统一部长官金炼铁则表示，在目前的韩半岛形势下，推进“和平经济”的必要性尤为凸显。因为在“和平经济”构想中含有韩半岛未来愿景。





目前，从韩国通往欧亚大陆的物流线路止于韩半岛军事分界线。也就是说，通过太平洋运入韩国的商品和韩国产品无法通过陆路直接运往欧亚大陆。在此情况下，若能通过韩半岛军事分界线将商品运往欧亚大陆，欧亚-太平洋交通物流体系将发生革命性变化，而韩国将成为东北亚物流枢纽。被誉为最富远见的国际投资家吉姆·罗杰斯预测，如果能与中国的一带一路和东北三省开发及俄罗斯推进的远东西伯利亚开发项目相接轨，统一后的韩国将可发展成为世界排名第6位的经济大国。因此，统一后的韩国将成为引领世界经济发展的新引擎。据韩国统计厅推算，去年韩国总人口数为5161万人，据美国中央情报局推测，北韩总人口数为2538万人。南北韩合计的人口数约为7700万人。因此，若能实现“和平经济”，可增加因低生育、老龄化而减少的经济活动人口，提升消费水平。此外，还能减少国防费支出。已有很多研究机构对统一以后的韩半岛经济规模作出展望。据英国经济经营研究中心发布的《世界经济成绩一览表2019》，到本世纪30年代,统一后韩国的国内生产总值将排名世界第6位。高盛集团则通过2009年发布的报告预测2050年统一后的韩国人均收入将达到86000美元。更重要的是，“和平经济”将可发展南北韩关系。





北韩从去年开始到今年河内美北首脑会谈破裂以前，一直采取建设性态度。也就是说，与过去不同，北韩同时推进美北及南北韩关系改善。过去，北韩采取“通美封南”战略，但是去年签署《9.19南北韩军事协议》，以建立南北韩军事互信。目前，因美北无核化协商陷入僵局，南北韩关系也受其负面影响。在此情况下，文在寅总统着眼未来，提出了“和平经济”构想。文在寅总统认为，北韩为促进经济发展，迟早会作出正面回应。但是北韩于8月16日再次向韩半岛东部海域发射疑似导弹的发射体，并对文在寅总统的光复节贺词内容发出强烈抨击。





北韩虽然猛烈抨击韩国，但其中含有对美北关系改善和无核化协商处于胶着状态的不满情绪。也就是说，北韩抨击的主要对象不是韩国而是美国。北韩像似考虑到如果直接抨击美国，有可能给美北对话造成不良影响。以目前的情况来看，北韩采取的不是“通美封南”战略，而是“先美后韩”战略。也就是说，首先改善美北关系，然后改善南北韩关系。因为北韩为促进经济发展，必须获得韩国政府的协助。总之，北韩虽然声称要排斥韩国，但是在美北无核化协商取得进展等解决美北之间的问题后，北韩将会设法改善南北韩关系。由此看来，在美北重启无核化工作协商且协商取得实质性进展后，南北韩关系才能得到改善。北韩将南北韩关系的重点放在经济合作上。因为不与韩国展开经济合作，金正恩委员长的经济战略将难以取得成功。北韩已就重启开城工业园区和金刚山旅游项目等南北韩交流合作表明立场。北韩和韩国一样，希望尽快重启这两个项目。在此情况下，如果美北关系得到改善，北韩可通过南北韩经济合作，在短期内获得经济利益。届时，文在寅总统提出的“和平经济”将为南北韩共同繁荣起到积极作用。





韩国总统文在寅通过光复节贺词强调，目前韩半岛无核化进入关键时刻，度过这一关头，南北韩关系将可取得巨大进展。由于北韩表示强烈不满的下半年韩美联合军演已于8月20日结束，且美国国务院对北韩政策特别代表比根访问韩国，因此我们期待尽快重启美北无核化工作协商，为南北韩关系发展与推进和平经济营造良好环境。