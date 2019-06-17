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去年9月韩国总统文在寅访问平壤时不是观看了北韩大型集体操和艺术表演吗？今年6月中国国家主席习近平对北韩进行国事访问时也在平壤绫罗岛五一体育场观看了大型集体操和艺术表演。每当外国贵宾等主要人士访问北韩时，北韩总会请他们观看大型集体操和艺术表演。那么，北韩为何如此看重集体操和艺术表演呢？





集体操既是炫耀北韩社会组织能力的重要政治活动，也是成千上万名群众参与并展现体育、艺术领域一切技巧的大众体育及艺术形式表演。北韩的历史始于金日成主席的抗日武装斗争。上世纪30年代，金日成在中国东北地区长春县卡伦镇和怀德县五家子为开展农村革命而创作名为“花体操”的集体操。北韩称，这是北韩集体操的起源。1961年9月19日，北韩在牡丹峰体育场举行名为“劳动党时代”的集体操表演，这被评为北韩式集体操的原型。





集体操作为成千上万名群众参与的团体操，在北韩被定义为“体育技巧和思想艺术性相配合的大众体育形式”。1945年光复后，北韩在国家主要纪念日举行集体操表演，迄今创作的集体操达80多部，且这些集体操具有不同于一般团体操的重要意义。





集体操顾名思义，是集体体操。一直以来，集体主义作为社会主义国家的主要特征，通过集体操显形于外。集体操具有让青少年学生和劳动者锻炼身体的意义，但实际上重视组织纪律和社会主义思想，并作为让民众优先于个人利益服从公共利益的一种手段。特别值得一提的是，北韩的集体操不同于西欧国家的团体操，含有浓郁的政治思想。也就是说，北韩通过集体操赞扬其领导人、宣传其体制、强调其政治理念，并将此灌输给人民大众。





北韩通过动员群众的集体操，鼓吹民众的集体意识和团结意识。此外，集体操作为北韩用于对外炫耀其体制优越性和政权正当性的核心宣传手段，在内容和形式上也有别于一般的团体操。一般的团体操是演出人员按照音乐的节拍表演体操或堆叠成塔形，但是北韩的集体操由在体育场上表演韵律操等的体操队、在观众席上用拼图板拼图的背景队和统筹安排演出运营的音乐操控队构成。起初，北韩的集体操以在体育场上表演体操动作为主，但是1955年引进在观众席上用拼图板拼图的布景，进入2000年后进一步创作与艺术表演相结合的作品。2002年首演的北韩大型集体操和艺术表演《阿里郎》因10万名学生和文艺工作者联袂献艺而吸引了全世界的目光。





如此这般，随着时间的推移，北韩集体操的形式和内容也发生了变化。最大的变化是北韩为向人民大众灌输其思想理念而在集体操中添加了领导人的方针。2018年9月，北韩为纪念其政权成立70周年而推出了大型集体操艺术作品《辉煌的祖国》。当时，北韩利用无人机编队飞行技术组成《辉煌的祖国》字样，并结合激光立体投影等最新科学技术，以声、光、电的变化，营造出符合每一幕主题的意境。此外，与之前的《阿里郎》将重点放在反美与核开发相比，《辉煌的祖国》表现出北韩在科技领域取得的成效和未来愿景。特别是在文在寅总统观看时用拼图板拼成和平、繁荣、统一等字样和韩半岛旗，并放映文在寅总统和金正恩委员长举行南北韩首脑会谈的视频，反映出南北韩走向双赢的时代状况。





近来，北韩通过集体操反映时代状况，并结合无人机、激光束、立体投影等最新科学技术，炫耀其在科技领域取得的成效。北韩大型集体操和文艺演出《辉煌的祖国》由四章构成。在中国国家主席习近平访问平壤时，北韩将演出重点放在北韩社会主义制度的成果和突显北韩与中国的友好关系上，并用不同图案的彩色板块拼出习近平主席的面孔。那么，北韩为完成一部大型集体操和艺术作品需要多长时间，且要付出多大努力呢？





大型集体操和艺术表演的参演者大都是学生和文艺工作者。因为这是义务，被动员的人不可任意拒绝。如果拒绝，就会受到不利处分。此外，由于大型集体操和艺术表演带有政治色彩，参演者的思想必须得到验证。一般来说，为完成一部大型集体操和艺术作品，大约需要6个月的时间。以负责拼图的背景队为例，在演出进行的2个多小时的时间里，任何人都不得擅自离开座位。因为有人离开座位，拼图上就会出现一个黑点，无法拼出完美的图案。因此，有些学生因尿急不能上厕所而患上膀胱炎。此外，有些学生因太过劳累而被送进医院等出现了一些副作用。





10万名参演者井然有序，不容有丝毫偏差的大型群舞和拼图布景，令人难以想象这是由人进行的表演。为此，被动员参与表演的学生不得不荒废学业，以6个月的时间勤加练习，且在此过程中，不少学生因体力透支而晕倒。最近，北韩还动员4-5岁的幼童参与演出，因而受到侵犯儿童人权的谴责。据联合国北韩人权调查委员会提交的最终报告，最近北韩4-5岁的儿童也被动员参与大型集体操和艺术表演，他们牺牲4-6个月的学业时间，每天都在练习群舞动作。如果表现欠佳，就会受到处罚或留到晚上继续练习，这是损害儿童健康和幸福的恶行。尽管如此，北韩绝不会放弃长久以来积累丰富经验且用于宣传其体制的大型集体操和艺术演出。





迄今为止，北韩通过大型集体操和艺术演出宣传其体制，并作为旅游商品，获得不少经济利益。此外，北韩还将其用于敦睦邦交，取得了相当的成果。因此，北韩仍会继续举行大型集体操和艺术表演。北韩对音乐、舞蹈、歌曲、杂技、武术等多种艺术形式结合在一起且利用无人机和激光立体投影等最新科学技术创作出来的大型集体操和艺术作品深感自豪，问题是被动员参与演出的学生和文艺工作者会遭受相当的痛苦。





8月5日，北韩旅游专业旅行社高丽旅行社在其网站上公布，今年北韩大型集体操和艺术表演从6月进行到10月，看台门票价格为特等座800欧元，一等座500欧元。北韩为鼓吹民众集体意识和团结意识而策划的集体操之后演变成为访问平壤的外宾必看的大型集体操和艺术作品，如今还以游客为对象赚取外汇。因此，尽管国际社会谴责北韩动员儿童和学生参与大型集体操和艺术表演是人权蹂躏行为，但是北韩仍会继续举行这一大型表演活动。