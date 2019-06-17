韩国挂钩型衍生证券商品恐现大规模损失

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在韩国销售超过8000亿韩元的金融衍生商品陷入严重的本金亏损。对此，金融监督院开始对设计并销售相关商品的金融公司进行调查。本次问题集中出现在利率挂钩结构性金融衍生商品，这些商品的本金几乎陷入全额亏损的状态。有声音批评称，这是在金融当局监管不力和银行道德缺失的双重作用下产生的可预见的结果。

友利银行和KEB韩亚银行销售的相关主要商品是非保本利率挂钩型衍生证券（DLS）。以友利银行销售的该商品为例，作为一款以10年期德国国债利率为基础资产的商品，若利率未跌至预购期货价格的-0.2%以下，便产生4%-5%的收益。反之，若利率降至上述价格以下，则将蒙受相当于预购期货价格和实际利率差200倍的损失。截至8月16日，10年期德国国债利率已跌至-0.684%，与预购期货价格相差0.484%。若这种状态维持至国债到期时，其损失率将高达96.8%。也就是说，投资者几乎血本无归，该商品将于9月19日到期。在类似金融商品中，仅友利银行和KEB韩亚银行就销售了约8000亿韩元的相关商品。KB国民银行销售252亿韩元，元大等3家证券公司合计销售74亿韩元。据了解，个人投资者共计3654人，法人共计188家。在个人投资者中，以退休金等养老资金进行投资的类型居多。

挂钩型衍生证券DLS是“Derivative Linked Securities”的缩写，是典型的高危投资商品。ELS指股价指数等带动收益证券，与股价和股指挂钩相比，“基础资产”范围扩大至汇率、利率、货币和实物资产等方面。具体运作方式为，若基础资产的预购期货价格在一定期限的指定区间范围内，支付已经确定的收益率。约定期限一般为4-6个月，且手续费较高。从金融公司的角度来看，这种收取高额手续费的商品一年可销售2-3次，收益可观。但这仅限于若基础资产的预购期货价格在期限内指定区间范围内，相反，若超出相关范围，将产生比收益率多数十倍的本金亏损。





韩国金融当局认为，由于相关金融商品危险系数高，因此对个人投资者设定较高门槛。个人投资者需接受义务教育和模拟交易课程，并在交纳3000万韩元基本存款后才能获得第一阶段交易资格。若要获得进行卖出交易的第二阶段资格，则需个人投资者开通账户一年后再接受教育并进行存款。但在银行柜台办理相关金融商品，个人投资者仅需在注意事项等文件上签字即可，手续过于简单。据悉，许多银行或金融机构在柜台销售类似金融商品时，会向个人投资者阐述商品为德国等发达国家国债，因此十分安全。同时，还会向投资者进行商品模拟展示，长此以往，出现了银行道德缺失、金融机构缺乏监管等问题。





对此，部分投资者纷纷拿起法律武器维权，金融监管部门也已展开调查。但业界预测，本金亏损将不可避免。本次与2008年基于汇率波动的衍生商品造成巨大损失的“KIKO案件”如出一辙，预计未来也会追究金融当局的责任。