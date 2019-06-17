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随着下半年韩美联合指挥所演习结束，韩美两国军队今年的主要联合军演也落下帷幕。因此，对韩美联合军演感到高度紧张且持续进行短程弹道导弹试射等武力挑衅的北韩将采取哪些动作，备受关注。此前，北韩22日称，韩美军事威胁削弱对话动力。

下半年韩美联合指挥所演习的重点是应对战时作战指挥权的转换，即从美军主导的应对模式转变为韩军主导、美军支援的作战模式。韩美联合军演本月11日开始，为期10天，于20日结束。由于韩美军队进行的是指挥所演习，因此并未出动兵力和武器装备，而是通过计算机模拟韩半岛战时情况，分为第一和第二部分进行演练。本次演习集中检验了韩国军队是否具备行使战时作战指挥权的核心军事能力。因此，在本次联合演习中，首次由韩军大将担任司令，美军大将担任副司令。韩美联合司令部副司令崔秉赫担任司令，全权指挥联演，驻韩美军司令艾布拉姆斯则担任副司令。





在2014年第46次安全会议（SCM）上，韩美就基于有条件的战时作战指挥权移交方案达成协议，具体条件包括韩军掌握主导协防所需的核心军事能力；韩军具有初期应对北韩核导的能力；半岛和地区安全环境适合收回指挥权。

北韩一直对韩美联合军演心存芥蒂，尤其是北韩谴责本次联演称“是一把伤害我们的刀”，并在8月先后4次发射短程弹道导弹进行武力示威。但北韩向美国总统特朗普发送了国务委员会委员长金正恩的亲笔信，对韩国总统文在寅则用谩骂的方式进行批判，对韩美态度形成鲜明对比，此举引发关注。此前10日特朗普表示，金正恩向其转交了亲笔信，希望韩美联合军演结束后重启协商。随着下半年韩美指挥所演习的落幕，今年既定的主要韩美联演也告一段落。韩国军方表示，除大队（营级）和团级等小规模演习外，今年预定的主要联演全部结束。韩美今年取消“关键决断”、“秃鹫”和“乙支自由卫士”等年度大规模联合演习，取而代之的是小规模演习，即上半年的“同盟19-1”和下半年的“联合指挥所演习”，宗旨是为通过外交途径实现半岛无核化提供支持。即便如此，北韩仍进行了强烈的批评和武力示威。随着韩美联演的结束，各界期待北韩在态度上发生改变。但此前北韩不仅谴责韩美联合军演，还谴责韩国引进F-35A等战略资产，因此有声音预测，北韩未来将继续发起挑衅。韩国军方和政府也表现出谨慎立场，称将持续关注。