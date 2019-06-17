韩国决定废弃《韩日军事情报保护协定》

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韩国总统府青瓦台22日决定不继续延长《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）。





青瓦台国家安保室第一次长（副部级）金有根当天在新闻发布会上表示，根据协定规定，将在到期时限内通过外交途径通知日本政府有关情况。金有根表示，近来韩日安全合作环境出现重大变化，这成为韩国决定不继续延长《韩日军事情报保护协定》的依据，即日本政府本月2日以缺乏互信为由，将韩国移出贸易白名单，导致两国安全合作环境发生重大变化，韩国政府认为继续维持互换敏感军事情报的协定不符合国家利益。





此前当天下午3时，韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶主持召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，就是否延长《韩日军事情报保护协定》进行讨论。随后，常委员将会议结果向文在寅总统进行了汇报，经过约1个小时的商议，最终决定废弃协定。





《韩日军事情报保护协定》是韩国与日本2016年为共享北韩军队、北韩社会动向、北韩核导相关情报而签订的，也是两国缔结的唯一一项军事领域协定。因此，成为联系韩美日三国安全合作的纽带，具有重要意义。韩国曾于李明博政府时期推进与日本签署《韩日军事情报保护协定》，但因被舆论批评暗箱操作而在最后关头告吹。2016年，朴槿惠政府在在野党的反对声中与日本签署协定，让该协定一开始便成为朝野争论焦点。协定有效期1年，每年延长1次。自文在寅政府成立以来，韩国已与日本延长2次协定。这可以看作在野党出身的文在寅政府也承认其具有法定效力。协定由韩日交换机密的等级、交换方法、情报保护原则、情报有权阅览者范围、销毁方法、丢失或损毁对策等21个条款组成，交换对象为“军事II级以下机密”。由于日本在使用多种尖端设备的机械信息方面、韩国在人力网络上的“人工情报”方面各有长处，因此各界曾期待该协定能在两国优势互补方面起到协同作用。目前，日本拥有5颗间谍卫星，6艘宙斯盾驱逐舰、4个探测距离在1000公里以上的地面雷达、17架预警机、110多架P-3和P-1等海上巡逻机等多种情报物资。根据协定，日本通过上述情报物资将收集的北韩核武器和导弹相关情报转交给韩国，韩国则向日本提供装备无法获取的人工情报。

但日本不顾协定，为报复韩国大法院被强征劳工赔偿判决结果采取限制对韩出口措施，随后又将韩国移出白名单，更辩解称因两国缺乏互信，导致发生安全问题。可以说，是日本率先找借口让协定“搁浅”。





在此前举行的韩日外长会晤中，两国仅确认彼此立场差异。本次韩国决定不延长《韩日军事情报保护协定》，将令两国关系进一步陷入僵局。另外，从东北亚安全战略角度出发，由于美国对废除该协定持反对态度，因此预计韩国与美国的关系也将变得微妙，情况会愈发复杂。