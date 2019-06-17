在韩国踢足球的中国女孩儿

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金兰 (仁荷大学体育科学系四年级）





说起韩国，大家总会和足球联系起来。韩国人热爱足球，足球也是韩国人的国民体育运动项目之一。本期节目有请在韩国留学、学习体育科学专业、并在多家民间球队踢球的中国女生金兰，为我们介绍韩国人的足球热情，以及在韩国踢球的相关信息。









南：金兰，您好！ 请你和我们的听众朋友们打个招呼好吗？

金：大家好！我是喜欢踢足球的中国女孩，现在是韩国仁荷大学体育科学专业大四学生。我性格比较内向，所以第一次和陌生人接触的时候不知道该怎么沟通。但是到了球场上就可以很自然的跟别人交流，因为有共同的爱好，所以感觉更亲切和轻松。这也是我喜欢足球的原因之一。

南：你是如何在这里开始踢足球的呢？

金：我从小就开始踢球，在中国当了8年的足球教练。后来感觉自己没有什么发展空间，好像自己仍然在原地踏步，想改变一下自己，所以选择了出国留学。刚来韩国的时候，通过我认识的韩国姐姐介绍我去她们球队踢球，后来我在比赛的过程中很幸运的偶遇了学校的女足校队。我本来打算赚点钱就回国，但看见她们在球场上飞奔的脚步，燃起我想学习体育知识的愿望，于是我就开始踏上留学的征程了。

南：经常跟你在一起踢足球的都有哪些人呢？

金：我在学校里都是和学生们一起踢球，大家的专业都不同。有经营、亚太物流、韩国语教育专业等等。在外边是和足球爱好者们踢，专业队退役队员给我们当教练，她们大部分都在体育部门工作。年纪大一点的队员们有开超市的、开工厂的、还有家庭主妇。年龄小一点的有兼职体育教练、跆拳道教练、还有从事写作的等等，各行各业都有。大部分都是住在一个地区的。









南：是什么把这些人聚在一起的呢？踢足球对她们的生活有什么帮助吗？

金：不踢足球的人很难懂这种感觉，喜欢足球的人只要上了球场飞奔起来就会忘记一切忧愁和烦恼。大汗淋漓是一种说不出来的快乐。结束后大家聚在一起吃饭聊天。俗话说多个朋友多条路，遇到困难大家一起解决。因为队员们的职业都不同，所以能获得的信息多，可聊的话题也多。加上现代人都非常注重身体健康，足球又是一项可以锻炼全身的运动，所以我们队的队员一直在增加。

南：韩国人对足球的热情是亚洲其他国家所不能够比的，来了之后你有怎样的感受呢？

金：打个比方来说，韩国如果有国际比赛，大小酒吧都会满员，并且通宵营业。时不时还会听到到处传来的欢呼和呐喊声。真的，那种热情是用语言无法表达出来的。那种激情也是其他国家所不能比较的。男足我就不谈啦，说说女足情况吧。因为我有时候也会去现场看专业女足联赛。韩国有8只专业女足球队。实力相对最强的是仁川现代制铁队，他们今年已经是六连冠了，是实力派球队。大学女足社团（业余球队）有42个，都是注册到韩国大学足球联盟的校队。她们大部分都在学校练习踢球，也有专业队下来的女足选手志愿当教球的。另外，还有业余成人女足队，每个行政区域都有，我现在也加入富川业余球队了。

南：最后请介绍一下韩国社会是怎样活跃区域居民们的体育文化活动情况？区政府或者是其他机构有哪些援助和支持呢？

金：这个问题我了解得不多，但是据我所知，区政府、体育局以及足球协会相互合作，主办很多足球大会，每个区一年有4次足球大会。而且现在特别注重6、70岁年龄段的比赛。听说国民保险的工作人员来现场给70多岁的选手们鞠躬感谢，说：“谢谢你们这么健康，国民保险才没有亏本。”哈哈。韩国有很多业余老年足球队，老人们每周都要练习，因为他们定期都有比赛。而且区政府也会给女足提供场地和一些奖励。

南：今后你们还有怎样的计划呢？

金：我希望毕业之后能考上研究生，继续学学习足球科学技术，了解人体的结构，学成后回国，为祖国女足尽一点微薄之力。（图片来自嘉宾）