蓬佩奥对韩国终止《韩日军事情报保护协定》表示失望

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韩国政府22日宣布终止《韩日军事情报保护协定》，美国对韩国政府的上述决定表示强烈不满。有观点认为，韩国外交将面临更多压力。





美国国务卿蓬佩奥表示，对韩国终止《韩日军事情报保护协定》感到失望。美国国务院和国防部也发表评论，对此深表忧虑和失望。美国国务院甚至表示，文在寅总统误判东北亚所面临的严重安保挑战。





虽然《韩日军事情报保护协定》为韩日之间的协定，但也受美国高度关注。虽然韩日在签署协定前也共享北韩核导相关情报，但当时两国并未直接交换情报，而是通过美国进行交换。协定签署后，两国交换情报更为顺畅，美国认为意义重大。也有消息称，应时任美国总统奥巴马的强烈呼吁，韩日2016年最终签署协定。





日本考虑将韩国移出“白名单”后，韩国将终止《韩日军事情报保护协定》作为应对方案。终止协定也被认为是向美国施压，促使其为解决韩日矛盾发挥作用。在韩国考虑终止《韩日军事情报保护协定》后，美国曾通过各种途径向韩方传达希望继续维持协定的立场。同时，青瓦台和韩国政府也密切关注终止协定可能对韩美同盟产生的影响。韩美密切讨论相关问题，韩方还提前向美方通报决定事项。青瓦台称，美方表示理解。但美方反驳称，事实并非如此。对此，韩国外交部长官康京和强调，终止《韩日军事情报保护协定》与韩美同盟是两码事，韩国政府将继续加强并发展韩美同盟关系。