Apink老幺吴夏荣出道8年首发solo专辑

Apink年纪最小成员吴夏荣于21日发行出道以来的首张专辑《Oh!》,正式solo出道。

新专辑取名为“Oh!”,希望吴夏荣的个人音乐能够让大众感到惊喜。“Oh”与韩文中的“五”同音,也寓意着新专辑将让歌迷通过“五感”而全方位感受吴夏荣的音乐魅力。同时,又与“吴”同音,可谓是一张完全展现吴夏荣个人魅力音乐作品。

新专辑主打歌《Don’t Make Me Laugh》是一首旋律朗朗上口的流行曲风的歌曲。歌词内容传递出爱情刚刚开始时恋人心中的悸动。吴夏荣表示:“这次专辑的制作人都是第一次合作,因此会有很多新的体会。我认为不能给大家带来一成不变的东西,因此新专辑也算是一个新的尝试和挑战。”

除主打歌外,新专辑还收录了《How we do》《Nobody》《Do You Miss Me》《Worry about nothing》等4首新歌,吴夏荣也参与了部分收录作品的歌词创作,显示出其在音乐上的成长。

此次solo发片是吴夏荣出道8年来,首次独自站上舞台。新专辑的准备过程也历时2年之久,实属诚意之作。吴夏荣也对首张个人专辑充满期待,她表示:“因为专辑音乐主打的是清凉的风格,希望能被歌迷认可,如果听到大家叫我‘清凉queen’、‘清凉夏荣’,我会非常开心的。”