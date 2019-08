OH MY GIRL《BUNGEE》打歌活动结束 收获首个地面波台冠军

ⓒ WM Entertainment

女团OH MY GIRL日前结束了新歌《BUNGEE(Fall in Love)》的打歌活动,收获了出道后的第一个地面波电视台打歌节目冠军。

OH MY GIRL在8月第三周的《人气歌谣》节目中凭借新歌《BUNGEE(Fall in Love)》获得了第一名,在其出道第1581天,成功登顶地面波打歌节目,创造了团队新的历史。当期节目也作为本轮打歌的收尾,因此也更具意义。

OH MY GIRL队长崔孝定也在第一时间通过公司向歌迷表达谢意,她说:“首先获得了第一个地面波台的冠军非常高兴,也非常感谢大家。出道以来一直支持OH MY GIRL的歌迷们,谢谢你们!《BUNGEE》能够获得第一名,也离不开所有喜欢这首歌的朋友们的支持。我认为,虽然是这次活动获得的冠军,但也是托了出道以来一点一点累积的人气的福,才能成就这次的殊荣。今后我们成员也会努力,一步步做到更好。”

OH MY GIRL与2015年发行首张EP出道,随后发行了《CLOSER》《LIAR LIAR》《秘密庭院》等多首人气歌曲。《BUNGEE(Fall in Love)》则为她们带来了出道后最好的打歌成绩。