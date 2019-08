防弹少年团3张专辑同时进入“Billboard 200” 将拍摄BTS电视剧

ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团3张专辑连续两周同时进入Billboard200榜单,显示出强大的全球人气。

当地时间20日美国Billboard方面公布的全新的榜单数据显示,防弹少年团4月发行的专辑《MAP OF THE SOUL: PERSONA》在Billboard 200榜单中排名118位。同时,去年8月发行的专辑《LOVE YOURSELF 结‘Answer’》则排名112位,较上周上升6个名次,而又防弹少年团参与演唱并制作的《BTS WORLD OST》专辑则高居52位。

此外,防弹少年团还在“Artist 100”榜单中排名第4,“Social 50”榜单也已第140次、连续110周占据冠军位置。

另外,防弹少年团经纪公司代表方时赫在21日举行的公司说明会中,宣布将与国内著名制作公司合作,拍摄防弹少年团电视剧,并计划于2020年下半年推出。电视剧将讲述BTS世界观形成之时,7位少年初遇的故事。

目前,防弹少年团成员正在休假中。方时赫也表示,希望充分给予每位成员完全属于自己的时间。