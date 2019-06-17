MYTEEN宣布解散 成员依依不舍

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曾参加人气选秀节目《Produce X 101》的宋宥彬、金国宪所在的组合MYTEEN日前正式宣布解散，结束了2年演艺之路。

MYTEEN是Music Works娱乐公司与2017年推出的团体。当时，该公司旗下签有白智英、孔敏智等女歌手，因此MYTEEN也成为公司力推的第一个男生组合，一时之间也成为关注的焦点。

MYTEEN宣布解散后，成员崔恩洙在个人的社交网络账号中发表感慨称：“几个夜晚都没能入眠，一直想要说点什么。加入公司后真的学习到了很多，也结识了很多好人，共同设立了出道目标并且成功实现了。MYTEEN曾经录制过的所有电视、电台节目，都成为了最有意义的瞬间。”

此前，MYTEEN已经处于演艺活动空白期，崔恩洙就此表示：“这段时间虽然很辛苦，但歌迷依然不离不弃，非常感谢大家。1月份结束了最后的活动就在没有能和歌迷相聚，没想到如今面临如此结局，真的非常可惜。”最后，崔恩洙也对曾经帮助过组合和自己的公司同事及成员表达了谢意。

MYTEEN成员宋宥彬及金国宪近期因参加了《Produce X 101》的录制而人气高涨，但却未能阻挡组合解散的命运。两人虽在比赛中淘汰出局，但其个人演艺活动将持续进行。日前，两人参与了KBS World《WE K-POP》的录制，节目将于9月6日播出。