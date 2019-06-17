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生姜是生活中最常见的一种药食同源之物。对付风寒感冒，生姜紫苏汤会有非常好的效果，能够有效改善风寒感冒的临床症状。这是由于生姜性质偏温，有温脾胃、解表化痰的作用，紫苏解表作用更强。此外，生姜还有好多用处。

1. 风寒咳嗽，用生姜汁擦背。先用生姜榨汁，以1:1的比例兑温开水。将汁水擦上背部，可补益肺气，疏散风寒。但要注意，此法一岁以内的孩子禁用。

2. 驱寒，口里含姜。寒冷时节，早晨出门时，切上一片生姜，含在嘴里，让唾液慢慢地和姜汁混合，然后咽下。最后可以把姜片慢慢嚼碎，吐掉或咽下均可。这样能够使前胸保持一股暖气，少受外面风寒的影响。

3. 关节炎，盐水煮姜外敷。将生姜切成一厘米厚的姜片，放在浓盐水中煮熟，然后用热的生姜片外敷在疼痛的关节处，反复数次，能够使肌肉松弛，舒筋活血，大大缓解疼痛，是对付阴天下雨、天气骤冷导致的腰痛、膝关节痛的有效手段。

4. 各种疼痛，用生姜外敷痛点。对于胃痛、痛经、肩周炎等各种疼痛，也可以用生姜外敷疼痛点，中医称其为“阿是穴”。应注意，操作时不要让自己着凉。

5. 手脚冰凉，醋泡生姜。半斤生姜切片，放在干净的瓶子中，倒入米醋没过生姜，浸泡3天就可以适量吃了。也可以放点红糖，既可以改善醋泡生姜的口感，更能给人体补充阳气。醋泡生姜要放在冰箱里冷藏，最好在早饭时吃。

6. 脚臭，泡脚加点盐醋姜。姜对于由细菌真菌引发的脚臭，有缓解、治疗作用。将脚泡在热姜水中，并加点盐和醋，15分钟左右擦干，抹点爽身粉，臭味便可消除。

另外，在日常生活中巧用生姜，能够方便快捷地为您解决一些实际问题。下面再为大家补充介绍几个生姜的食用方法治疗身体不适，比如频嚼生姜，或用生姜研汁服，可以治疗呕吐。

乘车前喝些生姜汁水，或切一片生姜贴在手腕内侧腕后横纹2寸处，用纱布包好，能防止晕车。在乘车途中含几片生姜，有助于抑制晕车呕吐。

将生姜捣碎与红糖混合，冲姜糖水热饮，可治妊娠呕吐或痛经。

用鲜生姜汁半杯，蜜2匙，加水调匀饮服，可治脾胃虚弱不能饮食。

用生姜15克煎汤，加白糖适量温服，可治痰多咳嗽。

用生姜30克煎汤，给小儿洗澡，可治小儿咳嗽。

用生姜捣汁，调入米粥中同食，可治反胃。用生姜捣汁，频频漱口吐出，或研末涂擦疮疡，可治口疮。用生姜捣汁，调蜜适量，稍微煎煮，每次服几汤匙，一日数次，可治咽喉肿痛。

吞服生姜汁，可治食物中毒。

用生姜汁频擦腋下或患病处，可治狐臭、白癜风。

取生姜焙干研末，与枯矾末等量混匀，同擦患牙，可止牙痛。当然了，生姜并非万能，如果身体情况严重，还是要及时就医的。还有一点要特别提醒大家，千万不要食用烂姜。生姜在腐烂后会产生一种毒性非常强的物质黄樟素，可能会导致细胞的癌变！





（文中窍门来自李洪武听友）