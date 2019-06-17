ⓒ Getty Images Bank

由于火力发电、汽车尾气排放、产业排污等诸多原因，雾霾天儿成了韩国每年冬季的新常态，空气污染早已成了韩国人心中的一块心病。虽然在政府的努力下，可吸入颗粒物的浓度自2000年以来持续减少，但是细颗粒物的浓度却日益恶化，使得韩国频繁出现重度雾霾天，危害民众的健康。





去年，环境部携手美国国家航空航天局观测与解析了首尔市的空气污染情况，结果显示，韩国空气污染物中，有52%来自境内，48%来自中国、北韩等境外。另一项调查还显示，韩国境内空气中颗粒物的主要污染来源，38%来自工厂等产业排污，居首位，其次是工地的扬尘与停泊船只排放的污染物，占16%，火力发电占15%，柴油车（11%）也是引发细颗粒物的主要原因。





目前韩国实施特别法，旨在通过减少大气污染排放、车量限行等多种措施，治理包括雾霾在内的空气污染。从2017年1月起，如果出现重度雾霾，细颗粒物（PM2.5）的平均浓度超过30微克/立方米，而且预计第二天也会出现雾霾时，将启动应急减排措施，减排措施包括平日行政机构与公共机构实行车辆单双号限行、调整100多家工厂与全国所有火力发电站的运转时间与运转效率、缩短建筑工地的施工时间、限制老旧建筑机械的使用。如有违反，将被处以200万韩元以下的罚款。首尔还限制老旧柴油车通行，限行对象是2005年之前登记注册的2.5吨以上的柴油车，违反者将被处以10万韩元的罚款。自2月15日起，还加强了尾气排放最高等级车辆的行驶限制。





除此以外，如果启动应急减排措施，政府会向民众发送短信，提醒民众戴口罩等注意健康。环境部还投入洒水车清理2-4次道路，并运行无人机等装备，以工厂、汽车为对象取缔违反者。