韩史上最大规模独岛军演26日落幕

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今年韩国独岛防御演习的诸多变化均与韩半岛周边安保环境密切相关。





首先，韩国海军将今年的独岛演习更名为“东海领土守护训练”，彰显了捍卫东部诸岛的决心。青瓦台称，独岛防御演习并非针对某个国家，而是针对觊觎韩国领土主权的一切势力。虽然演习包含对日政治信号，但也是对近期俄罗斯及中国军机擅闯韩国防空识别区的回应。上月23日，中俄空军在东海一带进行联合训练时，俄罗斯一架A-50预警机两次侵入独岛领空，这是外国军用飞机首次侵犯韩国领空。韩军加大演习力度，在一定程度上是针对中俄在韩半岛周边愈演愈烈的联演，表明韩国领土不可侵犯的坚强意志。





此次独岛军演不仅规模翻番，陆海空立体防御训练也有所加强。演习出动了10余艘海军海警舰船、空军主力战机F-15K等10余架战机。“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰（7600吨级）等第七机动战团和陆军特种部队也首次参演。





韩国通常每年6月和12月举行独岛防御演习。今年考虑到各种情况，调整了上半年的演习日程。有观点指出，政府和军方考虑到韩日关系等因素一直采取谨慎态度，保持“战略模糊”的立场。但日本似乎没有调整对韩经济报复基调的意愿，因此韩国政府的立场也出现变化。对此，日本通过外交渠道向韩方深表遗憾，并强烈要求停止演习。韩国外交部则明确表示，独岛毋庸置疑是韩国固有领土，今后将坚决应对日本对独岛的不当主张。





据悉，政府正在考量今年第二次独岛防御演习的时间和规模。由于上半年演习推迟，今年两次演习间隔缩短，且考虑到韩日矛盾及日方态度，下半年军演不无提前举行的可能。另外，鉴于“东海领土守护训练”这一名称可彰显陆海空立体防御东部诸岛、杜绝俄军机再次侵犯东部领空的决心，预计下半年演习很可能沿用此名。