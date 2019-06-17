电动车充电系统“领头羊”——韩国“EVAR”公司

© EVAR Corp

韩国企业的创新精神给全球经济带来新的变化。今天，我们带领大家探访韩国“EVAR”公司，这是一家电动汽车充电解决方案开发商，让我们与公司创始人兼首席执行官李勋（音译：이훈）一道，聊一聊他们公司。





韩国“EVAR”公司最初的想法来源于生活的不方便。虽然现在越来越多的电动汽车上市了，但充电设施远远不够。在公共停车场中安装充电桩，有些会因为停车位不足而受到影响，导致停车场内的冲突。正是意识到这一点，李勋先生提出了一个想法，即将智能手机充电器的原理应用于电动汽车。有了这个想法，他参与了三星电子孵化计划。他的初创公司——韩国“EVAR”公司去年从三星公司分拆出来。在成立自己的公司后，李勋先生发布了移动电动车充电器。





能够自行移动并自动为停车场电动汽车充电的机器人是韩国“EVAR”公司杰出的作品，它被命名为“EVAR”，它是世界上第一个使用自动驾驶功能，在没有人工帮助的情况下自行定位和为车辆充电的机器人。EVAR代表“电动汽车自动充电”，它是公寓大楼和大型建筑物公共停车场的理想充电解决方案。机器人的超声波、光探测和测距传感器以及保险杠设计用于识别位置并检测各种危险迹象。光探测和测距传感器简称激光雷达，是自动驾驶的基本技术。机器人也可以进行紧急停止和重启。





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因此，即使在室内停车场，机器人也能够准确地实现自动驾驶功能。李先生还为我们介绍了公司开发的另一种充电器。





使用推车式充电器非常简单。用户将电动汽车停放在所希望的任何停车位，然后前往充电站并将充电器推到车旁。用户无需担心充电器很重，因为不费力气就可以推动，这主要是由于新技术检测实时推动和控制电机驱动的力量和方向。将充电器推车推到车旁后，打开充电器盖子，将电缆与充电端口连接。当车辆充满电时，按下屏幕上的“返回”按钮，让充电车自动返回充电站。与充电机器人一样，充电车具有环境传感器，因此当它检测到障碍物时，会减速或停止。然而，为了从商业化角度部署解决方案，韩国“EVAR”公司需要确保更高的安全性并开发更多自动驾驶技术，以用于室内停车场。为此，韩国“EVAR”公司计划从明年开始探索新解决方案的可行性，目标是完全实现自动驾驶技术。





韩国“EVAR”公司超越了电动汽车充电的极限。李先生花了一年的时间才创建了世界上第一台自动电动汽车充电机器人的原型，同时他还参与了三星电子的内部创业孵化计划。从三星分拆3个月后，韩国“EVAR”公司就开发了一款推车式充电器。我们相信，未来该公司一定能成为电动汽车充电领域的领头羊。