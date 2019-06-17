聚焦全球经济衰退信号

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受近期美国国债收益率曲线倒挂的影响，人们加大了对全球经济衰退的担忧，这给整个世界造成沉重负担，引起包括韩国在内的全球金融市场的恐慌。今天，我们邀请到了韩国东国大学国际贸易系的教授郭鲁成（音译：곽노성）教授，与他共同聊一聊经济衰退的警告信号。





自2008年全球金融危机以来，包括美国在内的主要经济体采取了量化宽松政策和降息政策。事实证明，这项政策有效激发了2017年和2018年的全球经济复苏。然而，从去年开始的美中贸易争端，美国对从中国进口的商品征收高额关税，并开始限制中国高科技产业发展，中国经济受到巨大冲击。世界两大经济体之间激烈的贸易战迫使许多其他国家减少出口。与此同时，英国脱欧似乎已经箭在弦上。在此背景下，美国国债的短期和长期利率倒挂，引发了人们对未来投资萎缩和全球经济衰退的担忧。





10年期美国国债的收益率在8月14日的交易时段一度降到1.62％，跌破2年期国债的利率。这是12年来美国长期国债收益率首次低于短期国债。美国债券市场不寻常的“收益率曲线倒挂”使金融市场陷入恐慌。当天，道琼斯工业平均指数下跌超过3％，创下今年以来的最大单日跌幅。更为严重的是，全球经济衰退的担忧正蔓延到德国和日本等其他主要经济体，这些经济体一直以强劲的经济基础著称。





虽然美国正在享受经济繁荣，但德国、日本和英国的经济增长放缓。特别是德国在第二季度出现经济负增长。有人担心，第三季度经济衰退可能会持续下去，而欧洲最大和最强劲的经济体可能正在陷入衰退。





在美中贸易争端之后，4月至6月间，德国国内生产总值下降了0.1％。预计这个世界第四大经济体将在7月到9月期间再次萎缩。第二季度英国经济也比上一季度萎缩了0.2％，这是6年来表现最差的一次，因为所谓的无协议脱欧可能性越来越大，英国可能会在没有达成任何协议的情况下脱欧。日本是世界第三大经济体，也可能出现经济衰退。日本7月份出口同比下降1.6％，这是连续第8个月下降。韩国预计也将受到全球经济衰退的打击。





根据瑞士投资银行瑞士信贷的一份报告，这是1978年以来第5次收益率曲线倒挂，这种倒挂现象都会导致经济衰退，经济衰退可能会在倒挂现象发生22个月后出现。韩国经济严重依赖外贸，这意味着外部经济环境的任何挫折都可能对韩国经济产生影响，正如上世纪90年代末的亚洲金融危机一样。同样，如果对全球经济衰退的担忧成为现实，韩国经济可能会遭受巨大损失。





通常情况下，长期国债的收益率高于短期国债，反映了投资者长期融资的风险更高。但当收益率出现倒挂时，它通常被视为经济的一个坏兆头，是经济衰退的前奏。在过去的40年中，5次倒挂现象最终都导致在一段时间之后出现了经济衰退。如果全球经济真的陷入衰退，韩国经济可能会比现在更快地恶化。这是因为韩国可能陷入资产贬值和价格下跌的恶性循环，导致金融萎缩，对实体经济产生负面影响。考虑到经济可能放缓，无论是温和的还是激烈的，各国都在准备提振本国经济。





美国总统特朗普和白宫经济顾问拉里·库德洛对美国经济充满信心。但即便是这样，美国似乎也在为衰退做准备，并研究如何刺激内需。同样，中国正在采取旨在应对可能出现的经济衰退的措施，例如大规模减税，对基础设施的大规模投资以及对贷款利率制度的改革。在英国脱欧之前，英国也正在考虑刺激经济而进行大幅减税，欧洲的工业强国德国可能会提出一项增加财政支出的政策。





各国正在研究降息和财政预算投入等经济刺激措施。特朗普上周表示，他正在考虑减税。他认为，这些措施并非旨在消除对经济衰退的担忧，经济衰退正在成为其2020年竞选连任中最大的绊脚石。不过，如果实施减税计划，肯定会有助于推动国内经济增长。当然，经济衰退的担忧可能被证明是不必要的。一些分析师表示，很难将收益率曲线倒挂视为经济衰退的警示信号。即便如此，考虑到世界各地的变化，韩国应该为不断恶化的经济环境做好准备。





前美联储主席珍妮特·耶伦曾表示，市场不应该相信收益率曲线倒挂是经济衰退的指标。市场流动性过剩被认为是美国2年期和10年期国债收益率最近出现倒挂的主要原因。也就是说，大量的流动性资金投入到具有更高投资风险的长期债券中。由于收益率与债券价格走势相反，对此类债券的强劲需求推高了价格并降低了收益率。这种论点是对是错还有待观察。韩国经济很容易受到外部商业环境的影响，全球经济衰退将阻碍美国和中国等大型经济体从海外进口商品，并将对出口导向型的韩国经济产生重大影响。对于韩国来说，现在应该拉动国内消费，确保高科技技术研发及发展，并实现市场多样化，以减少对美国和中国的经济依赖。





人们对经济衰退的担忧可能是影响韩国经济的另一个不利因素。如果发达经济体通过降息来增加流动性，它将促使韩国降低自身利率并以某种方式刺激经济。韩国还必须应对出口、投资和消费放缓等不确定因素。政府需要为各种政策措施做好准备，并在必要时推出其中一项政策措施。