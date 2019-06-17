韩国消费者心理连续4个月恶化

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韩国消费者心理指数（CCSI）连续4个月下滑的主要原因是内外部因素带来的不确定性。韩日摩擦和美中贸易纷争造成出口不振、股价下跌和汇率上升，消费者心理指数也一路走低。





消费者心理指数是判断经济景气的一项指标。以100为标准，超过100表示消费者对经济预期持乐观态度，低于100则相反。韩国银行公布的“8月消费者动向调查结果”显示，本月消费者心理指数为92.5，环比下降3.4点。该指数在今年年初呈现上升势头，4月升至101.6，但从5月起连续4个月下降，创2017年1月以后2年7个月来的最低值。





据韩国银行分析，消费者心理指数一路走低是受海内外因素的影响，包括日本限制对韩出口、美中贸易纠纷、韩国出口不振、股价下降以及汇率上升，海内外因素对韩国经济和家庭财政状况形成负面影响，导致消费者心理指数恶化。





韩日摩擦愈演愈烈，韩国总统文在寅在光复节发表讲话时曾向日本展现了趋缓态度，但日本并没有回应，最终韩国宣布终止《韩日军事情报保护协定》，同时举行独岛防御演习，日本提出强烈抗议并要求停止演习，两国关系日趋恶化。在这种情况下，美中贸易纷争仍不见好转，特朗普虽然表示有意重启协商，但前景困难重重。目前，韩国出口贸易也持续走低，股价下降、汇率上升，国内外情况均对消费者心理造成负面影响。消费者心理恶化将影响民间消费，削弱整体经济活力。