



职业：演员/模特

生日：1987年1月15日

身高：187cm

学历：韩国檀国大学环境土木系（休学）

出道：电影《夜间飞行》(2014)

其他中文名：郭时阳

郭时旸曾在中学时期被SM娱乐公司星探发掘，从而成为SM公司的练习生。虽然仅几个月后便离开公司，但依旧结识了如Super Junior成员神童等同期的练习生好友。

此后，郭时旸主要从事模特工作，接拍了多则广告，同时也成为朴春、白智英等众多歌手MV的男主角。尤其是在朴春的首支solo单曲《You and I》中，其清爽俊朗的形象让很多人过目难忘。

表演方面，郭时旸首次参演的作品为电视剧《心情好的日子》，随后主演电影《夜间飞行》，正式以演员身份出道，该片在海内外获得多个奖项，郭时旸的演技也开始获得关注与认可。

主要作品：

·电视剧：

《心情好的日子》（2014）

《百折不挠具海拉》（2015）

《Oh我的鬼神大人》（2015）

《再一次Happy Ending》（2016）

《倒数第二次恋爱》（2016）

《芝加哥打字机》（2017）

《Welcome 2 Life》（2019）

·电影

《夜间飞行》（2014）

《机器人，声音》（2016）

《告别单身》（2016）

《目击者》（2018）

《长沙里：被遗忘的英雄们》（2019）

主要奖项：

MBC演技大赏 新人奖（2015）

KBS演技大赏 日日剧优秀男演员奖（2015）

第11届亚洲模特大奖模特特别奖 新星演员奖（2016）

亚洲明星盛典 电视剧单元最具潜力明星（2016）

SBS演技大赏 新星奖（2016）

亚洲明星盛典 CHOICE奖（2018）