韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代
2019-06-17
#明星档案 l 2019-08-27
职业：演员/模特
生日：1987年1月15日
身高：187cm
学历：韩国檀国大学环境土木系（休学）
出道：电影《夜间飞行》(2014)
其他中文名：郭时阳
郭时旸曾在中学时期被SM娱乐公司星探发掘，从而成为SM公司的练习生。虽然仅几个月后便离开公司，但依旧结识了如Super Junior成员神童等同期的练习生好友。
此后，郭时旸主要从事模特工作，接拍了多则广告，同时也成为朴春、白智英等众多歌手MV的男主角。尤其是在朴春的首支solo单曲《You and I》中，其清爽俊朗的形象让很多人过目难忘。
表演方面，郭时旸首次参演的作品为电视剧《心情好的日子》，随后主演电影《夜间飞行》，正式以演员身份出道，该片在海内外获得多个奖项，郭时旸的演技也开始获得关注与认可。
主要作品：
·电视剧：
《心情好的日子》（2014）
《百折不挠具海拉》（2015）
《Oh我的鬼神大人》（2015）
《再一次Happy Ending》（2016）
《倒数第二次恋爱》（2016）
《芝加哥打字机》（2017）
《Welcome 2 Life》（2019）
·电影
《夜间飞行》（2014）
《机器人，声音》（2016）
《告别单身》（2016）
《目击者》（2018）
《长沙里：被遗忘的英雄们》（2019）
主要奖项：
MBC演技大赏 新人奖（2015）
KBS演技大赏 日日剧优秀男演员奖（2015）
第11届亚洲模特大奖模特特别奖 新星演员奖（2016）
亚洲明星盛典 电视剧单元最具潜力明星（2016）
SBS演技大赏 新星奖（2016）
亚洲明星盛典 CHOICE奖（2018）
2019-06-17
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2019-06-10