韩政府投入5万亿韩元开发核心技术应对日本限贸

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在日本将韩国从“白名单”中删除后，韩国政府确定了开发核心技术的有关对策，主要内容为从明年起在3年时间里共投入5万亿韩元支持主要产业开发核心技术，确保材料、零部件和装备的稳定供应。





日本按照原定计划从28日起将韩国从“白名单”中删除，从当天0时起，日本政府大幅加强本国企业对韩出口程序，战略物资等的出口方式从一般一揽子许可改为个别或特别一揽子许可，管控对象为战略物资非敏感项目以及非战略物资中或可转用为制造武器的项目，也就是除食品和木材外，几乎所有项目均被列为管控对象。战略物资非敏感项目包括尖端材料、材料加工、电子、电脑、通信、传感器及雷达、全球定位系统以及除武器外其他军需品等857个项目。据分析，日本将韩国从“白名单”中删除后，韩国从日本进口的159项产品将受到影响，其它产品可由他国进口等，影响不大。





28日上午，韩国政府举行了扩大部长级会议，就相关对策进行了讨论。国务总理李洛渊在会议上对日本采取不当措施表示遗憾，敦促日本进行对话。李洛渊还说，今后韩国将坚持推动材料、零部件和装备产业发展。政府还决定，为尽快实现核心技术商业化，将改善预备可行性调查等制度。此前，共同民主党、政府和青瓦台就上述内容达成了协议，商定在今年内选定需加强研发的100个优先项目。