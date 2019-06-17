《漫话国乐》 上灵山 / 舞蹈散调 / 尘埃般的世界、露水般的人生





公元8世纪统一新罗时代，有一位著名法增叫“永才”。永才僧侣为人风趣幽默，还擅于创作乡歌，且喜欢唱歌。到了晚年，永才僧侣脱离世俗，隐居山中。有一次，他在进山途中遇到60多人的盗贼团伙，盗匪们发现眼前竟是大名鼎鼎的永才僧侣，就让他当场作一首歌唱唱看，在这样的突发情况中诞生的歌曲就是闻名遐迩的《遇贼歌》。





这首歌的大意是这样的：

“人心是看不见的，

我要进山隐居，

你们却把我留住，

我是半点儿也不会心惊胆战的。

我不愿用武器，

只听佛祖法语，

啊，可我的善业还不够生往极乐净土啊~ ”





听了永才僧侣的歌，盗匪们无不深受感动，头目要以丝绸赏赐，永才僧侣却表示：“我深知财物是前往地狱的捷径，所以进入山中生活，我是绝不收礼的。”有趣的是，永才僧侣的这番话更加触动了盗匪们的心，他们也纷纷抛下身上的刀枪，与永才僧侣一同进入智异山生活。

{音乐1：《上灵山》/编曲-朴京勋（音）、奚琴-成宜信、伽倻琴- 河嘉英（音）、西塔琴-朴在录（音） }





韩国有一句俗语说：“即使被老虎叼走，只要打起精神，就能活下来。”永才僧侣在危急关头，正是凭借其对人生的洞察力与动人心弦的音乐感动了盗匪。





在朝鲜王朝时代也流传着类似的故事。这个故事的主人公是被称为“义贼”的白丁林巨正与以演奏玉笛闻名遐迩的丹山守李穗。明宗执政时期，朝鲜王朝连年饥荒，老百姓深受痛苦。更糟的是，本应为老百姓排忧解难的地方官员反而掠夺老百姓的粮食。这时，平民出身的林巨正率领的盗贼团伙袭击京畿道与黄海道一带的官衙，把官衙粮食发放给了老百姓。朝廷为此大怒，为了抓捕林巨正绞尽脑汁，但老百姓都站在林巨正的一边，拥护他的行动。有一次，李穗在前往黄海道的途中碰上林巨正团伙，还被带到深山里的贼窝。李穗走进巨大的帐幕，很多人配备武器在那里护卫，林巨正则一身红色的丝衣，戴着红色的头冠，坐在红色椅子上，威风凛凛。林巨正对李穗说：“你就是那个吹玉笛的丹山守，是吧？给我吹吹看。”语音刚落，李穗迫不得已从衣袖中拿出玉笛来演奏几首曲子。虽然不知道当时李穗演奏了哪些乐曲，然而根据当时的情况，李穗很可能演奏的是哀婉动听的曲子。

{音乐2：《舞蹈散调》 / 大笒-元长贤等人 }





林巨正的山寨坐落于深山幽谷，规模又大，加之林巨正的威风与势力，当时的官军都不敢对付他，可谁也无法预测这种情况会何时终止。除非林巨正推翻政权登上王位，盗贼团伙最终还是会被捕处死。据说，听了哀婉凄美的音乐，“天下无敌”的林巨正也感伤地潸然泪下。音乐声止后，林巨正向李穗敬了好几杯酒，然后下令把李穗安然无恙地送到山沟前。





虽然《朝鲜王朝实录》等史籍记载林巨正与他的团伙是肆意掠夺与杀人的凶残盗匪，但实际上当时迫害老百姓的是沉溺于贪污腐败的地方官吏。林巨正的团伙本来大多是平民，因实在无法忍受官吏的掠夺而背井离乡，浪迹天涯后沦为盗匪。





不难想象，当时林巨正作为盗匪过着艰辛的日子，心里也日益荒废。李穗的音乐虽然优美动听，给林巨正送去了慰藉，但是如果有像永才僧侣和李穗一样具备音乐才华与洞察力的人在团伙里，也许林巨正团伙的余生可能会发生变化。

{音乐3：《尘埃般的世界，露水般的人生》/张思翼}