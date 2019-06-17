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美国总统特朗普表示韩美联合军演完全是浪费金钱，对韩美举行联合军演表现出否定态度，但是强调美国的无核化协商对象北韩拥有巨大的潜力。这意味着特朗普总统对韩半岛局势持有双重看法。





韩美两国作为军事同盟，举行联合军演是很重要的事情。但是特朗普总统却表示这完全是浪费金钱。其实，特朗普总统从就任初期开始就对韩美联合军演多次表露否定意见。在美北无核化协商陷入僵局的情况下，北韩最近试射10多枚导弹和火箭炮，这或许是北韩以此对韩美举行联合军演和美北对话未能取得进展表示不满。过去，也就是在2017年以前，北韩试射能对美国本土构成威胁的洲际弹道导弹级远程弹道导弹和中程弹道导弹，但是从未试射短程弹道导弹。由于北韩最近试射的短程弹道导弹不会对美国本土构成威胁，特朗普总统认为这与联合国对北韩决议无关，不是什么大不了的事情。





去年6月在新加坡举行的第一次美北首脑会谈结束后，美国总统特朗普在记者会上将韩美联合军演称为“战争游戏”，并对举行韩美联合军演表示反对。之后，特朗普总统一直对韩美举行联合军演持否定态度。最近为出席7国集团峰会而访问法国的特朗普总统当地时间8月25日对韩美联合军演的发言可以说具有劝诱北韩国务委员会委员长金正恩尽快重启美北无核化工作协商的意图。同一天，特朗普总统再次表示北韩试射短程弹道导弹并非违背承诺，对北韩发出袒护之言。与此相比，特朗普总统多次表示韩美联合军演是完全浪费金钱等，对韩美联合军演的认识和所持的否定态度令人对韩美同盟的未来产生忧虑。





此外，韩国政府宣布终止《韩日军事情报保护协定》后，美国当地时间8月23日，特朗普总统表示要看看“会发生什么事情”。 其实，《韩日军事情报保护协定》本身并不重要，重要的是如何通过该协定加强韩美日军事同盟。美国国防部认为《韩日军事情报保护协定》极为重要，但是从特朗普总统的价值观来看，该协定可能并不那么重要。不论如何，由于美国可通过韩国遏制北韩，还要与日本保持军事同盟关系，因此特朗普总统暂且对韩国终止《韩日军事情报保护协定》持中立立场。在此情况下，美国政府却对韩国政府决定终止《韩日军事情报保护协定》表示忧虑和不满，且当地时间8月27日，美国国务院对韩军举行独岛防御演习表现出否定立场。因此有分析指出，韩美同盟有可能发生动摇。对美国国防部来说，在东亚地区包围中国，在中东地区牵制伊朗是很重要的战略。因此，在美国国防部的立场上，韩国政府决定终止《韩日军事情报保护协定》是非常重大的事件。





美国正式退出与俄罗斯签署的《中程导弹条约》后，美国计划在亚洲部署可搭载核弹头的中程导弹成为烫手的洋山芋，还有霍尔木兹海峡派兵问题。在韩国政府的立场上，这些都是恼人的问题。如果在韩国临近地区部署中程导弹，将会比在韩国部署萨德反导系统给中国造成更大的威胁，届时韩国与最大贸易国中国的关系有可能遭受严重的打击。如果韩美同盟基础削弱，美国有可能在驻韩美军防卫费分担问题与霍尔木兹海峡派兵问题上向韩国提出强硬要求。





但是美国总统特朗普对北韩的态度却非常柔和。特朗普总统没有对北韩作出挑衅性发言表示其希望保持美北对话基调。此外，特朗普总统最近还提及铁路问题。过去，特朗普总统多次强调北韩经济拥有巨大潜力，但是从未提及铁路问题。这是暗示北韩修建连接南北韩的铁路和中国横贯铁路、西伯利亚纵贯铁路是美国向北韩提出的更加光明的未来景象，并以此诱使北韩重启美北无核化工作协商。如果美北关系得到改善，南北韩重启经济合作，这将为北韩经济发展注入巨大的动力。由此看来，特朗普总统像似为美北关系发展拟定了路线图。法国当地时间8月26日，美国总统特朗普提及铁路，并强调北韩经济拥有巨大潜力。对此，北韩将作出何种反应，引人关注。





8月23日，北韩外务相李勇浩在发表讲话时表示，美国国务卿蓬佩奥是“美国外交的毒草”。北韩外务相如此谴责美国国务卿实属罕见，这反映出目前的美北关系。目前，美北双方尚未重启无核化工作协商，但是一直在私下进行外交接触。问题是，双方迄今未能消除意见分歧。北韩国务委员会委员长金正恩曾表示，如果美国在今年内提出其他方式，北韩有意重启无核化工作协商。不然，明年将会形成极度恶劣的局面。美国总统特朗普认为，这对他竞选连任会产生不利影响。因此，美北双方有可能加快重启无核化工作协商的速度。





如果美国和北韩在重启的无核化工作协商中取得有意义的进展，之后或许会迎来韩半岛完全无核化时代。不论如何，由于美国总统特朗普提及南、北、中、俄铁路连接事业，敦促北韩重启美北无核化工作协商，因此我们期待北韩尽快作出正面回应，为南北韩和平相处、共同繁荣铺平前进的道路。