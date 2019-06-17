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最近在2018年冬季奥运会举办地——韩国江原道平昌举行了为期5天的“南北和平电影节”。8月16日至20日在平昌举行的该电影节期间放映了33个国家和地区出品的85部关于和平的作品。其中，开幕作品《鸟》和《春天的雪水》、《山那边的村庄》等北韩影片引起观众莫大的好奇和关心。那么，北韩如何制作影片且北韩影片具有哪些特征呢？





北韩从1949年开始制作名为“艺术片”的影片。这在韩国叫“故事片”，但是北韩称之为“艺术片”。上世纪70年代，北韩的文化艺术界发生了巨大变化。这与北韩政权的特性和权力结构的变化有直接的关系。起先，北韩由苏联派等多个派系构成政权，但是从1958年开始到60年代后半期建立起金日成一人领导体制。之后，金日成站在北韩政治、经济、文化的顶点，北韩在各领域开展所谓的“金日成一体化事业”，并通过电影等文化艺术作品进行金日成偶像化工作。进入70年代后，北韩开始制作以金日成抗日革命斗争为题材的影片。因此，北韩将上世纪70年代称为“文艺革命期”。





1948年9月北韩政权成立后，第二年制作首部艺术片《我的故乡》，上世纪70年代通过金日成主体思想确立唯一领导体制后，开始制作将金日成主席及其家族偶像化的影片。上世纪60年代后半期，金日成主席的儿子——已故北韩国防委员会委员长金正日在劳动党宣传鼓动部工作时，将电影作为政治宣传工具，1973年金正日发表《电影艺术论》后，北韩的电影必须在有关当局指导下拍摄制作。正如社会主义经济体制为计划经济般，文化艺术也由国家进行策划。也就是说，北韩由劳动党宣传鼓动部统筹策划拍摄何种影片后，在电影制片厂拍摄影片。艺术片在朝鲜艺术电影制片厂或4.25艺术电影制片厂制作，然后通过文化省下属机构让民众观看。由于制作影片的是北韩国立机构，其制作目的可想而知。电影作为北韩向人民大众传达劳动党政策和路线的一种工具，让人民大众通过电影了解劳动党政策方向，并在“日常总和”即下达劳动党指令或民众进行自我批判时，必须学习掌握电影的内容。北韩表示金日成主席非常伟大，但仅以个人的力量不可能将其形象化，因此所有的电影都由国家负责制作。在此情况下，北韩两大制片厂——朝鲜艺术电影制片厂和4.25艺术电影制片厂的功能得到不断强化，2010年北韩还组建了负责进行领袖形象化工作的“白头山创作团”。北韩为灌输其社会主义思想、宣传其体制优越性，让人民大众义务性地观看炫耀已故北韩国家主席金日成抗日革命伟大业绩的作品和介绍战争英雄的作品。





北韩的电影以维护其体制为主要目的，因此具有一些独有的特征。从内容方面来看，可以说描述了“成长过程”。所有影片的主角起先仅在表面上听从党的指示，但是并未发自内心地服从，之后看到模范革命先辈等的言行举止，受到教化和感化，成长为效劳党国、效忠领袖的党员。从形式方面来看，北韩经常制作多部艺术电影影集。多部电影影集是其他国家也制作的系列影集，但是北韩的系列影集由国家统筹策划制作。其中，《民族与命运》为内容连贯的100部系列影集。如此这般，通过长时间策划制作的多部系列影集是北韩独有的电影形式。





北韩将电影作为教化民众的工具与手段，因此电影强调效劳党国、效忠领袖，并描述骨干党员的成长过程。以北韩最具代表性的多部系列影集《民族与命运》为例，将全部影集的主题分成若干小主题，即第1部到第4部是关于崔德新的故事，第6部至第9部为崔泓熙的生平事迹等，以强调革命的连续性和巩固北韩人民内部团结。北韩制作多部系列影集的主要目的在于宣传其体制优越性和巩固全民团结，因此北韩居民必须义务性地观看多部系列影集。据北韩官方发布的统计数据，以金日成抗日武装斗争为题材的10部系列影集《朝鲜之星》共有1亿2000万人次观看。





那么，北韩是否制作其他形式和内容的影片呢？在北韩体制内允许制作的电影形式极为有限。北韩不拍类似于《哈利·波特》等西方国家经常制作的魔幻片。北韩不是没有能力制作魔幻片，而是认为这种形式的影片不科学。也就是说，社会主义强调科学，而魔幻作品有违社会主义思想。基于同样的理由，北韩不拍类似于《变形金刚》等以机器人为主角的影片。北韩强调创造历史的是人民大众，这不是机器人所能替代的。还有，北韩不拍恐怖片，也不拍对打动作激烈的武打片。总之，北韩重视电影的艺术性和创意性，并具有明确的制作目的，因此不奖励制作不符合其目的的影片。此外，北韩不拍揭露社会腐败等乱象和以犯罪为题材的影片，因为北韩自称是完美的社会。





尽管有许多制约因素，但是在北韩，电影人气很旺，且在每两年举行的“平壤国际电影节”期间因为能观看外国影片，有些黄牛票的价格比原来的票价高出10倍以上。那么，北韩国务委员会委员长金正恩执政后激起的改革浪潮会不会给北韩的电影产业带来变化呢？这看似并不容易。因为北韩所谓的改革开放要在其体制下进行，且电影和音乐等与北韩的思想教育直接挂钩，因此即使在技术上取得发展，也难以改变其形式和内容。但是我们不可单纯地与韩国进行比较，当今世界上不是有很多重视某种理念和宗教信仰的国家吗，如中东地区的伊斯兰教国家和东亚地区的佛教国家，北韩的情况也相差不多，这可以提高人们对北韩的理解。





过去，北韩的电影以战争、体制宣传和领袖的偶像化为主要题材，但是近来还制作强调家庭和谐、睦邻友好相处以及追求希望与理想等为题材的影片，并在电视上播放著名演员登场的中国影片让民众观看。尽管如此，在北韩，电影并非娱乐，而是用于政治宣传的工具与手段。因此，如果北韩继续保持现有体制，北韩的电影将难以回避社会主义宣传工具的指责。