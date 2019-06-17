明年预算案规模513.5万亿韩元 大幅增加研发预算应对日本限贸

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为应对经济下行风险，韩国财政预算增幅连续两年超过9%。政府预定于9月3日将明年度预算案提呈国会审议，国会审议的法定期限为12月2日。





明年度预算规模为513.5万亿韩元，较今年增加43.9万亿韩元，增幅为9.3%。2009年，为应对全球金融危机，预算增幅达10.6%，此次是金融危机以来，预算增幅首次连续2年超过9%。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基在记者会上表示，明年将继续维持扩张性财政政策，在困难的经济环境下，财政将担任积极角色，为经济复苏起到积极作用。





从明年度预算项目来看，增幅最大的是创新增长加速项目，其中尤以应对日本出口限制的预算增幅最大。创新增长加速项目预算为12.9万亿韩元，较今年增长59.3%。其中核心技术开发、产品商业化以及设备投资扩充等资金支援规模达2.1万亿韩元，较今年增长163%。此外，企业出口所需贸易金融项目预算扩大至4.2万亿韩元，政府将积极推动出口贸易。政策资金发放14.5万亿韩元，减轻中小企业的经营困难。包括工作岗位在内的保健、福祉和雇佣预算为181.6万亿韩元，增长12.8%。教育预算为72.5万亿韩元，增长2.6%。福祉和教育预算规模共计254万亿韩元，占整体预算的一半左右。





明年度总收入为482万亿韩元，同比仅增长1.2%。其中税收10年来首次减少，从今年的294.8万亿韩元减至明年的292万亿韩元，减幅为0.9%。入不敷出，政府不得不发行历来最大规模的国债，财政健全性将因之而恶化。为弥补财政不足，赤字国债发行规模为60.2万亿韩元，约为今年的2倍。由此，明年度国债将达805.5万亿韩元，同比增加64.7万亿韩元。根据政府此次编排的预算，明年国债在国内生产总值中占比将达39.8%，预计2023年将增至46.4%。