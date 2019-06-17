北韩召开最高人民会议 修改宪法

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北韩最高人民会议29日在平壤举行。从会议结果可以看出，北韩举行此次最高人民会议的目的在于巩固北韩国务委员长金正恩的权力。在金正恩已经掌握绝对权力的情况下，北韩仍修改宪法的原因引人关注。





北韩宪法规定，最高人民会议是国家最高立法机构。从形式上来看，北韩最高人民会议拥有立法权和国家领导干部任命权等强大权限，但实际上其并无实权，仅为最高权力者的统治赋予法律正当性。北韩通常于每年春秋两季举行最高人民会议。在最高人民会议休会时，由常任委员会担任最高人民会议的角色。最高人民会议常任委员会委员长名义上还担任国家元首的角色。





继今年4月召开第14届最高人民会议第一次会议后，北韩此次召开第二次会议。在4月11至12日举行的第一次会议中，北韩修改宪法，将国务委员长指定为“最高领导人”。时隔4个月，北韩再次通过最高人民会议修改宪法，扩大国务委员长权限，赋予国务委员长颁布法律的权力和大使任命权，虽然这不是新的权限，但通过法律予以了明示。此外，国务委员长不兼任代议员的条款也引人关注，这意味着将国务委员长的地位提升至完全不同层次上的“领导人”地位。





北韩采取上述举动的原因可分为两大方面。首先，这是北韩为转变为“正常国家”而采取的举动。自金正恩政权成立以来，北韩相继采取通过人民代议机构进行立法、将权力结构法制化等相关措施。此外，对金正恩政权构成威胁的因素或仍存在也是原因之一。