韩国企业体感景气和消费心理指数双降

ⓒYONHAP News

反映韩国企业体感景气的企业景气实查指数降至6个月来新低，消费心理也时隔2年7个月创历史最低水平。此外，反映包括企业和消费者景气情况的指标——经济心理指数（ESI）除季节因素外，甚至跌至2009年金融危机后的水平。

韩国银行（央行）29日发布《8月企业景气实查指数（BSI）》报告显示，8月韩国企业景气实查指数为69，环比下降4点。这是继今年2月以来，该指数第二次跌破70。企业景气实查指数是反映企业对景气认知的指标，若未达到标准值100，意味着企业对未来景气持悲观态度，高于标准值则相反。从行业来看，制造业景气实查指数为68，环比减少5点，非制造业景气实查指数为70，环比下降2点。尤其在制造业中，包括半导体在内的电子、视频和通信设备景气实查指数为72，环比锐减11点。分析认为，从上述数据不难发现，日本对韩国采取出口限制措施对零部件企业的经营条件产生了直接或间接的影响。韩央行指出，由于国内外需求放缓，韩国中小零部件企业之间竞争加剧，因此企业对当前景气持悲观态度。不仅如此，日本对韩国采取限贸措施以及美中贸易摩擦也产生了综合影响。但数据还显示，下月韩国企业景气实查指数展望值上升1点。这一涨幅起到的效果虽微乎其微，但却突显业界对景气改善的期待。

另外，韩国央行27日发布《2019年8月消费者动向调查》报告，8月韩国消费者心理指数（CCSI）为92.5，环比下降3.4点。韩国消费者心理指数以2003年至2018年的平均值100为标准值，超过100说明消费者心理保持乐观，低于100则相反。韩国消费者心理指数在今年4月升至101.6，随后连续4个月下滑，创2017年1月（92.4）以来新低。构成消费者心理指数的6个领域指数均有所下降。展现家庭财政状况的家庭水平展望消费者动向指数（CSI）为89，环比下降3点。韩国央行分析称，日本对韩国限贸、美中贸易摩擦、韩国出口低迷、股市下跌和汇率上升等是导致韩国消费者心理指数走低的主因。

同期，在企业景气实查指数中，与消费者动向指数合算的经济心理指数为88.4，环比下降0.8点，创2012年11月（87.9）以来新低。除季节性因素和不规律波动的经济心理指数循环波动值为89.7，环比下降0.6点，创发生国际金融危机的2009年5月（87.2）以来最低值。





另外，韩国政府为应对国内经济下行危险，于29日确定了2020年预算案，规模达513.5万亿韩元，较今年增加43.9万亿韩元，增幅为9.3%。对此，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，在经济条件较为困难的情况下，财政发挥着积极作用，可更好地帮助经济回归至正常的增长轨道。