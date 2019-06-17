韩国被日本移出出口“白名单” 韩政府发布对策反击

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28日，日本旨在将韩国移出出口“白名单”的新版《出口贸易管理令》正式生效。韩国国务总理李洛渊当天表示，对日本继续采取不当措施深表遗憾，将在不使事态进一步恶化的前提下，真诚地为恢复两国关系与日本展开对话。

随着该法令的实施，若日本政府认为出口货物可能转为军用，即便是非敏感项目和技术，日本商品的出口方式也由“一般一揽子许可”转换为“个别许可”或“特别一般一揽子许可”。其中，战略物资非敏感项目包括尖端原材料、材料加工、电子、电脑、通信与信息安全、导航装置、海洋、航空航天与推进器以及武器类以外的其他军用项目等857个项目。若加上非战略物资，实际上除食品和木材外，其他项目几乎均适用新规。





一般一揽子许可指一次性获得出口许可后，3年内可以自由出口相关项目。个别许可为每次出口均需要得到政府批准，有效期6个月，申请步骤尤为苛刻。特别一般一揽子许可是指ICP（Internal Compliance Program）企业，即具有日本政府承认的自律遵守企业许可资格的企业，给予与现行一般一揽子许可相同的待遇。因此韩国从ICP企业进口商品时，可避免日本出口限制。韩国政府分析称，预计在1194种战略性项目中，除已适用个别许可或国内无需从日本进口的项目等外，有159种商品进口或因日本将韩国移出“白名单”而受到影响。韩国战略资源管理院通过官网发布了ICP企业名单和获得个别许可所需的申请材料和申请方法。战略资源管理院表示，对非战略物资出口施行全面控制（Catch all）的情况较为罕见，并建议韩国企业做好万全准备，应对日本出口企业提出索要项目和进口企业资料等交易信息。





韩国政府28日联合执政党共同民主党和总统府青瓦台举行会议，随后还举行由国务总理李洛渊主持的“日本出口管制部长扩大会议”，商讨并发布应对方案。李洛渊在会上表示，不论日本政府的态度如何，韩国政府都将一如既往地扶持材料、零部件和设备产业。为此，政府将特别拨款，明年起至2022年在相关领域投入5万亿韩元以上的预算。同时，通过免除预备可行性调查、简化研究执行机构选定程序、成立产学研究协议体等政策，为缩短研发（R&D）时间提供支援。当天的会议确定了包括上述内容的“材料、零部件和设备研发投资战略及创新扶持计划”。根据该计划，韩国政府将在半导体、显示器等产业指定100种以上的关键材料，并于2020年至2022年投入5万亿韩元以上的预算大力扶持相关领域研发。另外，政府还决定将核心项目事业预算排除在支出结构调整对象外，取消限时管理制度。对急需应对的核心项目等事业，在预备可行性调查部分将经济性评价以费用效果分析的形式代替。为防止内容泄露至日本，韩国政府本次并未公布具体核心项目名单。本月5日，政府发布了“加强材料、零部件和设备竞争力对策”，分别在半导体、显示器面板、汽车、电气电子、机械金属和基础化学这6大领域中选定核心技术。