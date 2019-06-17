韩国独岛防御演习落幕

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韩军今年首次独岛防御演习更名为“东海领土守护演习”，演习于本月25日至26日进行，并于26日中午12时落下帷幕。对此，美国国务院表示，韩军本次进行的独岛防御演习无助于解决韩日两国矛盾，美国希望韩日为解决纷争进行真诚对话。

本次防御演习首日由海军主导，次日由海警主导、海军予以支援的方式进行。韩军在演习首日出动了10余艘海军海警舰船，空军主力战机F-15K、UH-60黑鹰直升机、CH-47支奴干直升机等10架陆海空军机，规模创历次独岛防御演习之最。尤其是韩国首度出动7600吨级的“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰等第七机动战团和陆军特种部队。海军执行水下爆破任务的海豹突击队（UDT/SEAL）和海军陆战队快反部队也参与演习。次日，韩国出动海警3艘1500吨级警备舰、1艘500吨级警备艇、5艘海军舰艇和1艘地方政府渔政船，当天演习假定外国民间渔船或渔政执法船擅自闯入韩国领海进行，另有3架飞机和海警特攻队参加演习。

本次防御演习的名称、时期和规模等均与以往有所不同。一般而言，独岛防御演习会在上半年和下半年各举行一次，去年韩国分别在6月和12月举行演习。但今年考虑到韩日矛盾，上半年并未举行演习。韩国光复节纪念活动上，文在寅总统虽在讲话中向日本传达了柔和信息，但日本政府的态度未见松动迹象。韩国政府最终决定不续签《韩日军事情报保护协定》，并在3天后举行独岛防御演习。韩国将今年独岛防御演习更名为“东海领土守护演习”，并大量投入陆海空三军兵力，意义可见一斑。这是韩国针对日本出口限制和挑衅独岛主权、中国与俄罗斯军机侵犯防空识别区和领空采取的应对措施，展现出韩国强大的“陆海空立体防御”意志。

对此，日本政府通过外交途径表达立场，主张独岛为日本领土，日本政府无法接受韩国举行的防御演习。日本政府对韩国在独岛举行演习感到遗憾，要求终止演习。韩国政府则重申独岛是韩国领土，并向日本政府提出抗议。





有声音预测，在韩日矛盾深化的局面下，考虑到日本有可能频繁对独岛主权采取挑衅行为，下半年防御演习或将提前举行。不仅如此，演习名称“东海领土守护演习”展现韩国守护领土完整的强烈意志，预计下半年演习也可能沿用此名。





美国政府对韩国举行演习持否定态度，称韩国举行演习的时期、传达的信息和扩大演习规模等无助于解决韩日矛盾。美国国务院表示，希望韩国和日本能够为解决矛盾进行真挚的讨论。有鉴于此，美国未来将在韩国与日本之间扮演怎样的角色，引发各方关注。