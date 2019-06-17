Crush时隔9个月发行新作品《NAPPA》回归

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歌手Crush全新单曲专辑《NAPPA》28日通过韩国各音源网站正式发行。

新专辑是Crush时隔9个月发行的全新作品，同时也是其加入新公司PNATION之后的首张音乐专辑。新专辑收录了同名主打歌《NAPPA》以及另一首新歌《LOOKIN4》共2首歌曲。

《NAPPA》由Crush参与词曲编全部制作，表达的是在生活中因各种情况而对爱自己的人感到愧疚的心情。在编曲上，Crush将《NAPPA》制作成平时十分喜爱的巴萨诺瓦风格，独具魅力的节奏感让听者印象深刻。在和声部分，Crush也再次将自己特有的和音方式融入歌曲，让音乐听来更加饱满丰富。

新专辑中的另一首收录歌曲《LOOKIN4》则是再现了90年代R&B的魅力。歌词内容讲述的是为爱可以奉献出一切的人、在真爱面前是一切物质为虚无的人的爱情观。

Crush此次新专辑的灵感来源于自我反省。在新歌的创作过程中，Crush一直处于自省的状态，从而产生了许多感悟与灵感，再将其融入进音乐中，最终也实现了在音乐内涵方面的成长。

《NAPPA》发行后第二天，便成为Melon、Genie、Bugs、Mnet等国内所有音源榜单的冠军，证明了“值得听的”Crush的超高的人气。