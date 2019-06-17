善美原创新歌《LALALAY》发行 太平箫配乐创意十足

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歌手善美27日发行全新单曲《LALALAY》回归歌坛。

《LALALAY》是善美在自己3月举行的北美、墨西哥巡演中获得灵感后创作的歌曲。《LALALAY》是一首充满浓厚Dance-hall与拉丁风格的歌曲，韩国传统乐器太平箫的音色贯穿、统领整首音乐，将东西方音乐特色结合，为听者呈现出前所未有的听觉体验。

使用太平箫作为伴奏主乐器是善美的想法。善美发现，太平箫体积虽小，但声音高亢，可以盖过其他乐器的音色。同时，不同的人吹奏太平箫，会呈现出不同的音色，善美也正是被这一特点所吸引，寓意自己的音乐与众不同。

《LALALAY》发行后第二天，在Melon等国内8家音源网站实时排行榜中登顶，继善美之前的作品《Gashina》《主人公》《Siren》《Noir》之后，连续第五次成为冠军歌曲。

善美也在第一时间通过经纪公司向歌迷表达了感谢。她说：“真是何德何能每次发新歌都能让我如此幸福。都是因为大家喜欢我的音乐，才有今天如此好的成绩。我也会用音乐回报大家，今后会努力创作更好的作品！”