ITZY《ICY》打歌结束 收获12个冠军+颁奖礼新人奖

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被誉为“2019最强新人”的女团ITZY,新歌《ICY》共将12个打歌冠军收入囊中，打破了自己的纪录。同时，还在不久前举行的2个音乐颁奖典礼中获封“新人奖”，正式开启下半年“新人奖收割机”模式。

ITZY于7月29日发行首张EP《IT’z ICY》回归，主打歌《ICY》在23日《音乐银行》、24日《SHOW!音乐中心》以及25日《人气歌谣》节目中再获冠军，共收获12个打歌冠军，打歌活动完美收官。

《ICY》刷新了ITZY自身的纪录。ITZY今年2月12日发行的出道单曲《不同不同》曾获得9次打歌冠军，值得一提的是，其中有7次是地面波电视台的打歌节目，当时也获得了“怪物新人”的称号。

“怪物新人”的强劲势头不仅仅表现在打歌节目中。8月1日举行的“2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS”中，ITZY在出道仅171天后便斩获首个新人奖。随后在22日举行的“2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS”中再下一城，获得了“Rookie奖”，也预示着ITZY成为2019年末颁奖典礼新人奖的最有力候选。

另外，《ICY》的MV在YouTube中的点击量已经超过7000万次，有望成为《不同不同》之后又一首亿级MV。而不久前公开的《ICY》的舞蹈视频点击量也已突破1000万大关，显示出ITZY超高的全球人气。