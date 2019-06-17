《QUEENDOM》开播 女歌手“ONE TOP”之争大幕拉开





全新音乐综艺《QUEENDOM》26日首播，6组女歌手将在10周时间里用音乐展开公平对决，成为真正的“ONE TOP”。

《QUEENDOM》共有6组女歌手参加对决，6组歌手将在同一天同一时刻同时发行歌曲，展开“回归大战”。目前，韩流乐坛有一条不成文的规则，歌手之间为了避免竞争，而会尽量不在同一天发行新歌。《QUEENDOM》则是要打破这一“潜规则”，让参赛歌手在绝对平等的条件下，角逐真正的冠军。

参与《QUEENDOM》录制的6组歌手分别为朴春、AOA、LOVELYZ、MAMAMOO、OH MY GIRL、G-IDLE。制作人表示，很多韩流歌手都有着自己的固定歌迷，但如果完全抛开“粉丝力量”，歌手的音乐究竟是否能够打动一般大众的心？节目灵感正是来源于此。

不久前刚刚结束的某选秀节目也爆出了存在粉丝投票造假现象，作为同一频道出品的节目，《QUEENDOM》节目组则表示，在决赛时会完全公开投票情况，让参与节目的歌手在真正公开、透明的情况下一决高下。而在之前的对决中，如有必要，也会随时公开每一期的各项数据。

出道已有11年的朴春表示：“参加对决类的节目非常紧张，但又觉得会很有意思”。AOA表示：“已经很久没在舞台上和大家见面了。会尽心尽力准备精彩的表演。”有“Concept精灵”之称的OH MY GIRL称：“第一次参加这类节目，但我们会像消化不同的concept一样，完成每一次的对决”。

演员李多熙及电视人张成奎担任《QUEENDOM》主持人。在已播出的第一期节目中，MAMAMOO和朴春分别演唱了自己的代表作《Decalcomanie》、《You And I》。