任昌丁、脸红的思春期、LABOUM、TWICE……9月歌手集中回归

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歌手任昌丁将于9月6日发行第十五张正规专辑回归歌坛。其经纪公司YES IM娱乐对外宣布称，新专辑的音乐将十分适合秋季氛围。据介绍，新专辑将收录多达15首歌曲，将展现任昌丁对风格各异的音乐的诠释。任昌丁在7月刚刚结束了北美巡演，目前正致力于新星养成计划。

唱作组合脸红的思春期日前通过社交媒体账号预告即将回归，确定于9月10日发行新专辑《Two Five》。在公开的预告照片中，两位成员分别坐在一排红色长椅的两端，表情犀利，造型独具魅力。更加成熟的外形，似乎也预示着此次新专辑将为歌迷展现有别于以往的音乐风格。

LABOUM确定将于9月19日发行首张正规专辑回归。LABOUM出道后，通过不同风格的音乐作品，为歌迷展现了逐渐成熟、多样的魅力。此次新专辑也将成为LABOUM的“阶段性总结”，将出道以来成员们的成长悉数展现。而且，所有成员都参与了即将发行的新专辑的制作，将会是LABOUM有史以来最具分量的音乐作品。

TWICE今年的第二次回归也已确定，JYP方面介绍称，将在9月末发行专辑。除了新专辑外，成员MINA因健康问题能否回归也成为歌迷关注的焦点。对此，JYP方面称：“经多位医生诊治后，确定MINA目前患有恐慌障碍。因此MINA是否能随团回归还存在诸多变数，相关情况也会与其本人及成员进行商议。公司将完全以MINA身体状况为前提为其安排日程，若确实无能为力缺席活动，还请歌迷见谅。”