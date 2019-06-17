市面上各种盐到底哪种好

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加碘盐、低钠盐、加硒盐，超市货架上盐的种类是越来越多了。到底哪种好？又该如何区分呢？

1、加碘盐：对大部分人都是适用的。碘是人体所必需的微量元素，但吃多了、吃少了都有危害。目前，碘推荐量为成人150微克/天，儿童3-14周岁每日90-120微克。实际上，对于大部分人群来说，不食用碘盐可能会导致碘摄入不足，从而影响健康。因此，加碘盐对于大部分人来说都是适用的。

2、低钠盐：适于高血压、心脏病人群。我们平常吃的普通碘盐中，氯化钠的含量高达95%以上，钠离子能增强人体血管表面张力，容易造成人体血流加快、血压升高。而低钠盐是以碘盐为原料，把钠含量降低到65%以下，同时增加了氯化钾和硫酸镁后制成的。因此，低钠盐对高血压、心脏病等心脑血管疾病患者十分有益。

3、加硒盐：适用于低硒地区的人群食用。硒是硒蛋白的组成元素，能保护细胞免受自由基的攻击，对心脏健康和免疫力增加有重要的意义。对于低硒地区的人群，或是缺硒的人而言，有一定的好处。

4、加锌盐和加铁盐：顾名思义，适于缺锌缺铁人群。锌和铁具有重要的生理功能，但过多摄入的铁和锌也会危害健康。许多食物中天然含有锌和铁，还有一些配方食品中已经加了锌和铁。所以，人体需不需要额外补充跟每个人的具体食谱有关，我们建议大家在食用前还是要咨询下医生。

5、海盐，也就是我们吃的普通盐。以海水为原料晒制而得的盐叫作“海盐”，我们平时吃的精制加碘盐其实就是海盐。

6、湖盐：适用于高血压人群。开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作“湖盐”。一般湖盐中含有较丰富的钾盐，对控制血压有利。

7、井矿盐：富含天然矿物元素。运用凿井法汲取地表浅部或地下天然卤水加工制得的盐叫作“井盐”。开采古代岩盐矿床加工制得的盐则称“岩盐”。井矿盐富含各类天然矿物元素，杂质少，更纯净。

（文中窍门来自钟小英听友）