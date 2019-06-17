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非军事区（DMZ）是南北韩分裂的象征，也是当今韩半岛最为敏感的前线阵地。非军事区指韩战结束后，根据停战协定，以军事分界线划定的军事缓冲区域，从分界线开始，涵盖南北韩各自2公里范围，从西部的京畿道到东部的江原道，一条东西向分界线的存在将韩半岛划分为两地。这里禁止驻军、部署武器与军事设施，这60多年来彻底被管制，严禁一般人出入，因此在这里可以深切体会韩半岛的紧张与对立局势。但是从另一方面来看，由于几十年来人迹罕至而成为珍稀动植物的自然宝库，生态环境保存完好。





虽然如今非军事区的大部分地区依然进行一般人的出入管制，但一些景点已经向人们开放了。其中，最具代表性的是板门店。板门店离北韩军事分界线最近，指由韩国军队与美军组织的联合国军与北韩军队共同警备的方圆800米的共同警备区，在约20厘米的军事分界线附近，双方的警备兵在各自的领域把守，弥漫着一股紧张气息。板门店离首尔只有50公里，但大众交通无法到达，而且因其特殊性，一般人禁止通行，没有开放个人参观。但外国游客是例外的，外国游客可以通过政府指定的旅行社访问这里。如果随团，还可以参观北韩为了偷袭韩国而挖掘的隧道、都罗眺望台、临津阁、自由之桥等景点与原始的自然风光。





目前，韩国人可以参观的非军事区一带景点有离军事分界线只有7公里的临津阁游览区、可以眺望北韩的江华和平眺望台、乌头山统一眺望台、铁原劳动党舍、由源自金刚山的溪水形成的池塘头陀渊、高城统一眺望台（南北离散家属金刚山相逢的必经之地）、高城DMZ博物馆、铁原和平眺望台等都是可以感受南北对峙状态的“韩半岛和平旅游景点”。目前韩国政府正在积极推进南北韩联合向联合国教科文组织申遗非军事区，旨在将非军事区打造成为世界和平的象征。